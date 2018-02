Mundo Estadão: confira o que acontece nesta sexta-feira, 2 de junho

Nesta sexta-feira, 2, o Economia Estadão fala sobre finanças pessoais. Emanuel Bomfim traz os principais temas da semana, marcada pela saída dos EUA do Acordo de Paris, que une países envolvidos em questões ambientais. O Cesta no Estadão terá uma edição especial com o convidado Marcelinho Huertas, armador de basquete.

RÁDIO ELDORADO

O podcast Estadão Notícias analisa os temas mais relevantes do momento

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análise dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki conduzem a apresentação.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Seleção de novidades e clássicos da música brasileira apresentada por Roberta Martinelli

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um balanço das notícias e análises do dia, feito por jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília

Horário: das 18 às 19h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

A SEMANA DA ECONOMIA EM 3 MINUTOS

A partir das 5h, um vídeo de 3 minutos explica os principais acontecimentos da área econômica nessa semana, que teve divulgação do PIB trimestral e o otimismo do presidente Michel Temer, que afirmou que "acabou a recessão".

Onde: Site da Economia Estadão

FINANÇAS PESSOAIS

Renato Jakitas e Alexandre Cabral, professor de economia da Fundação Instituto de Administração (FIA), conversam sobre finanças pessoais.

Horário: 16h

Onde: Twitter da Economia Estadão

ESTADÃO ÀS 5H

Na semana em que os EUA saíram do Acordo de Paris e que o STF suspendeu a sessão que decidiria alterações no foro privilegiado, Emanuel Bomfim traz uma análise das principais notícias e repercursões do dia

Horário: 17h

Onde: página do Estado no Facebook

PODCAST DO FUTEBOL

Corinthians: o time consegue suportar a 'maratona' no Brasileirão?

São Paulo: a preparação física da equipe

Santos: a retomada do caminho da evolução

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes

Horário: 12h a 12h40

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

CESTA NO ESTADÃO

Com edição especial nesta sexta-feira, o programa sobre basquete terá os repórteres Marcius Azevedo e Renan Fernandes conversando com o o armador Marcelinho Huertas, que defendeu o Los Angeles Lakers. O 'Cesta no Estadão' será gravado no espaço 'NBA Finals', na Avenida Paulista.

Horário: 13h

Onde: Esporte Estadão, no Facebook