Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Entre 6 e 9h da manhã acompanhe, no Jornal Eldorado, as principais análises sobre os fatos dessa quarta-feira. Às 11h, a o Estadão Discute vai abordar o terrorismo e o papel do Estado Islâmico, cujo líder teria sido morto este mês. Ao meio-dia, destaque para o Som a Pino, com muita música brasileira, na Rádio Eldorado. Às 15h, o Estadão + Música entrevista a cantora e compositora Tiê para falar sobre sua carreira e seu novo álbum, a ser lançado ainda neste ano. No Estadão às 5, acompanhe a conversa com o deputado federal e ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, às 17hs. A partir das 19h30, a equipe do Estadão Esportes cobre em tempo real as sete partidas da rodada do Campeonato Brasileiro.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O assunto desta edição é a ofensiva contra o Estado Islâmico (ISIS) no Iraque. Os EUA anunciaram que um dos líderes do grupo extremista, Abu Bakr al-Baghdadi, estaria morto, informação negada por uma autoridade contraterrorista. Abu Bakr é um dos homens mais procurados do mundo. Além disso, as forças de segurança iraquianas anunciaram o fim de três anos de atuação do Estado Islâmico na cidade de Mossul. Será que a força dos terroristas está diminuindo de fato? Como combater um grupo tão pulverizado como o ISIS? Para falar sobre o assunto, o Estado recebe o professor de Relações Internacionais da ESPM, Heni Ozi Cuckier, e Roberto Godoy, jornalista do Estadão.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

TIÊ NO ESTADÃO + MÚSICA

Tiê, que acaba de lançar o single 'Mexeu Comigo', é a atração desta semana do Estadao + Música. A canção integra o novo disco da cantora ainda em fase de produção, a ser lançado em meados de setembro. 'Mexeu Comigo' tem elementos eletrônicos, misturando também arranjos de cordas. A música tem relação direta com a perda da avó de Tiê, em janeiro deste ano. Este será o quarto álbum da carreira da cantora. 'Sweet Jardim' foi lançado em 2009 e 'A Coruja e o Coração em 2011. Apesar disso, Tiê estourou mesmo com 'Esmeraldas' (2014) e com a canção 'A Noite'.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

FUTEBOL AO VIVO

19h30 - Santos x Chapecoense

19h30 - Vitória x Grêmio

21h00 - Ponte Preta x Curitiba

21h00 - Avaí x Corinthians

21h45 - Flamengo x Palmeiras

21h45 - São Paulo x Vasco

21h45 - Atlético-MG x Bahia

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia. Não perca também a conversa com o deputado federal Orlando Silva (PCdoB/SP), que foi ministro do Esporte em 2014.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube