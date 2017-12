Mundo Estadão: Confira os destaques desta quarta-feira

Entre 6 e 9h da manhã acompanhe, no Jornal Eldorado, as principais análises sobre os fatos desta quarta-feira. Às 11h, o Estadão Discute vai tratar das consequências dos aumentos dos impostos na economia. Ao meio-dia, destaque para o Som a Pino, com muita música brasileira, na Rádio Eldorado.

Logo depois do almoço, às 13h30, a equipe de Esportes conversa com o ex-jogador de vôlei Giba. Às 15h, o Estadão + Música entrevista a banda paulistana 'O Terno', que lançou um novo clipe na última semana e fará uma turnê internacional em agosto. A partir das 19h, a equipe do Estadão Esportes cobre em tempo real as partidas da Copa do Brasil e dos times brasileiros na Sul-Americana.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

Nesta quarta, o programa debate a carga tributária brasileira e seus efeitos na economia. Na última semana, o governo decidiu elevar o PIS/Cofins para os combustíveis. No fim de semana, a Petrobras também anunciou reajuste. Quais são os impactos da elevação desses preços? Paralelamente, o governo tenta reduzir os gastos públicos, mas promove outros, como as já questionadas emendas parlamentares concedidas recentemente. Para além dessas questões, a reforma tributária no País ficou completamente esquecida diante de todos os acontecimentos. Os entrevistados são Paulo Dutra, coordenador do curso de Economia da FAAP, e Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA COM GIBA

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Giba é o novo padrinho da equipe feminina de vôlei Madero CWB. Em visita à redação do Estado, ele fala sobre o projeto, o primeiro ligado ao esporte após a sua aposentadoria em 2014.

Horário: 13h30

Onde: Estadão Esportes, no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

O TERNO NO ESTADÃO + MÚSICA

O grupo 'O Terno', que acaba de lançar o clipe da música 'Não Espero Mais', é a atração desta semana do Estadao + Música. O clipe usa referências da internet como memes, imagens de smartphones e aplicativos comuns no dia a dia de quem usa a rede. A banda tem três álbuns '66', 'O terno' e 'Melhor do que parece' e fará uma turnê internacional em agosto.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

FUTEBOL AO VIVO

19h15 - Universidad Católica-EQU x Fluminense (Sul-Americana)

19h30 - Botafogo x Atlético-MG (Copa do Brasil)

21h45 - Corinthians x Patriotas-COL (Sul-Americana)

21h45 - Santos x Flamengo (Copa do Brasil)

21h45 - Cruzeiro x Palmeiras (Copa do Brasil)

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia. Não perca também a conversa com o deputado federal Orlando Silva (PCdoB/SP), que foi ministro do Esporte em 2014.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube