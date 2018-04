Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Entre 6h e 9h, acompanhe no Jornal Eldorado as principais novidades sobre os assuntos mais importantes do dia. Às 11h, a TV Estadão promove um debate sobre a reforma política, em discussão na Câmara dos Deputados. Às 10h, a equipe de Economia traz uma análise do resultado do IPCA de julho, que será divulgado hoje. O convidado é o professor doutor Heron do Carmo, da FEA/USP.

Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. No Estadão + Música confira a conversa com a banda Metrô, sucesso da cena musical brasileira dos anos 1980 que se reuniu para comemorar os 30 anos de carreira. A partir das 19h15, a equipe do Estadão Esportes cobre em tempo real as partidas de futebol desta quarta-feira.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

REPERCUSSÃO DO IPCA

O governo divulga hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de julho. Para falar sobre o tema, a equipe de Economia convidou o economista Heron do Carmo, professor doutor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) desde 1985.

Horário: 10h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO DISCUTE

O programa trata, nesta quarta, da reforma política. De olho em 2018, os parlamentares articulam a aprovação do chamado ‘distritão’, sistema eleitoral em que os candidatos mais votados ao Legislativo são eleitos. O financiamento de campanha e as coligações partidárias também serão debatidas na conversa com o professor Dr. Jairo Pimentel, do curso de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de SP (FESPSP) e com o jornalista José Roberto de Toledo, colunista do Estadão.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO + MÚSICA

Nesta edição, o Estadão + Música recebe a banda Metrô, que fez sucesso nos anos 1980 com a música Beat Acelerado. Entre idas e vindas, o grupo está reunido novamente para comemorar os 30 anos de carreira com o show Olhar Ao Vivo. A apresentação será realizada no dia 15 de agosto, às 21h, no Teatro Porto Seguro, e terá a participação especial da banda Autoramas.

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO -

19h15 – Grêmio x Godoy Cruz (ARG) (Copa Sul-Americana)

20h – Ponte Preta x Fluminense (Campeonato Brasileiro)

21h45 – Atlético-MG x Jorge Wilstermann (BOL) (Copa Libertadores)

21h45 – Palmeiras x Barcelona (EQU) (Copa Libertadores)

21h45 – Flamengo x Palestino (CHI) (Copa Sul-Americana)