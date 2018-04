Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Entre 6h e 9h, acompanhe no Jornal Eldorado as principais novidades sobre os assuntos mais importantes do dia. Às 11h, a TV Estadão traz um debate sobre a reforma política com jornalistas do Estadão e um especialista em Política do Mackenzie. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube.

Às 14h, a equipe de Economia tira dúvidas sobre como empreender fora do País, com dois consultores especializados no assunto. No Estadão + Música, às 15h, confira a conversa com Paulo Miklos, ex-vocalista do Titãs em carreira solo desde 2016, após 34 anos de grupo. Vai ter até música de seu novo álbum, A Gente Mora no Agora.

Às 15h, a equipe do Broadcast faz um ao vivo sobre os balanços financeiros do segundo trimestre. Logo depois, a equipe do Estadão Esportes cobre em tempo real as partidas de futebol desta quarta-feira, com jogos da Champions League, da Supercopa da Espanha e das semifinais da Copa do Brasil.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O programa trata, nesta quarta, da reforma política. Para isso, os convidados são Elton Batalha, especialista em Política e professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Pedro Venceslau, repórter de Política do Estadão.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ECONOMIA: EMPREENDEDORISMO NO EXTERIOR

A equipe de Economia conversa com Marcelo Godke, do escritório Godke Silva & Rocha, especialiazado em contratos internacionais e com Leonardo Freitas, sócio-fundador da consultoria Hayman Woodward. Confira dicas sobre como abrir uma empresa no exterior, como conseguir um visto de estudante e de trabalho e quais os trâmites necessários para tentar a vida no exterior.

Horário: 14h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + MÚSICA

Nesta edição, o Estadão + Música recebe o cantor Paulo Miklos, ex-vocalista do Titãs. Ele vem acompanhado de um músico para tocar algumas canções do seu novo álbum: A Gente Mora no Agora. O cantor, que foi do Titãs por 34 anos, faz um show na Casa Natura Musical em 17 de agosto, às 22h.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

15h45 - Napoli x Nice (preliminar Champions)

18h - Real Madrid x Barcelona (Supercopa da Espanha)

21h45 - Botafogo x Flamengo (Copa do Brasil)

21h45 - Grêmio x Cruzeiro (Copa do Brasil)