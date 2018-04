Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Entre 6h e 9h, acompanhe no Jornal Eldorado os principais fatos do dia. O anúncio de que o governo pode privatizar a Eletrobrás fez as ações da empresa dispararem será um dos destaques da pauta de economia. Às 11h, o Estadão Discute trata da reforma política. Confira!

Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. Às 16h, a equipe de Economia faz um ao vivo sobre repatriação de recursos. No Estadão + Música, às 15h, confira a conversa com a cantora Roberta Miranda.

Logo depois, a equipe do Estadão Esportes cobre em tempo real as partidas de futebol desta quarta-feira. Não perca também o Conexão Estadão e, mais tarde, um ao vivo sobre o novo smartphone da Samsung.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O programa trata, nesta quarta, da reforma política. Os convidados são o especialista em Direito Eleitoral Sávio Chalita e o professor da Universidade Anhembi Morumbi, Maurício Homma.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

IPCA-15

A repórter de economia Marcia de Chiara explica o resultado do IPCA-15, prévia da inflação de agosto. Marcia vai contar quais foram os ‘vilões’ e o que deve acontecer com os preços nos próximos meses.

Horário: 12h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + MÚSICA

Nesta edição, o Estadão + Música recebe a cantora paraibana Roberta Miranda. Em 2017, a ‘Rainha do Sertanejo’ lança um CD e um DVD. Ela já vendeu mais de 18 milhões de discos em seus mais de 30 anos de carreira.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

ECONOMIA: REPATRIAÇÃO DE RECURSOS

A equipe de Economia conversa com o tributarista do escritório Peixoto & Cury Advogados, Rafael Presotto, sobre repatriação de recursos e trabalho nos Estados Unidos.

Horário: 16h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

LINK: NOVO CELULAR DA SAMSUNG

Bruno Capelas e Cláudia Tozetto, do Link, trazem as informações do novo smartphone da Samsung.

Horário: 18h

Onde: Estadão Link