Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Acompanhe a cobertura completa da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Tem dúvidas? Entenda como será a votação e o que está em jogo. Em mais um capítulo da denúncia, a TV Estadão recebe especialistas para debater o assunto, às 11h. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. Às 13h, acompanhe o 'Carros que amamos, carros que odiamos', produzido pela equipe do Jornal do Carro. Depois, a editoria de Economia faz uma live sobre planejamento financeiro e o Emais conversa com a atriz Ingra Lyberato, famosa por seus papéis em 'Tieta' e 'Pantanal', que lançou um livro este ano. O Estadão + Música conversa com o grupo Far From Alaska. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O Estadão Discute desta quarta-feira aborda a votação da denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados. A TV Estadão recebe o advogado e professor universitário Manuel Furriela, diretor da Escola de Direito da Universidade Anhambi Morumbi, e Rodrigo Cury, especialista em direito penal.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

+++ RELEMBRE: Como votaram os deputados sobre a primeira denúncia

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A propósito, o programa completa um ano nesta semana.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CARROS QUE AMAMOS, CARROS QUE ODIAMOS

Apresentado por Diego Ortiz e Rafaela Borges, o programa analisa quatro carros: dois que eles amam e dois que odeiam. Além disso, há interação com o público, que pode fazer perguntas sobre esses veículos durante a transmissão.

Horário: 13h

Onde: Jornal do Carro, no Facebook

ECONOMIA

O fim do ano está próximo e, com ele, chegam uma série de gastos: presentes, ceias, viagens, férias escolares. Veja dicas para usar melhor o 13º e a participação nos lucros das empresas na conversa com o planejador financeiro Luiz Correia.

Horário: 14h

Onde: Estadão Economia

CONVERSA COM INGRA LYBERATO

Você se lembra da atriz Ingra Lyberato? Surgida no final da década de 1980 em novelas como Tieta e Pantanal, ela lançou neste ano seu livro O Medo do Sucesso - A vida nos palcos, no cinema e na televisão. Nesta quarta-feira, ela faz uma sessão de autógrafos na Livraria Cultura do Conjunto Nacional e conversa com a equipe do E+ sobre sua carreira e sua obra.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

ESTADÃO + MÚSICA

Nesta quarta-feira, o Estadão + Música conversa com os integrantes do grupo Far From Alaska, de Natal (RN). Eles vêm falar sobre a trajetória da banda, seu segundo disco, Unlikely, e vão tocar versões acústicas de seu rock pesado pela primeira vez em um programa de TV.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

16h45 - Juventus x SPAL (Campeonato Italiano)

21h45 - Fluminense x Flamengo (Copa Sul-Americana)

21h45 - Barcelona (EQU) x Grêmio (Libertadores)