Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

O presidente Michel Temer embarca hoje para a Argentina, onde participará de uma cúpula com líderes do Mercosul. O Estadão está no país vizinho e traz a cobertura completa. Logo pela manhã o Jornal Eldorado aborda os principais assuntos do dia. Na sequência, especialistas da editoria de Esporte comentam os principais resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro de ontem. Às 11h, a equipe de Esporte bate um papo com o tenista campeão de duplas em Wimbledon, Marcelo Melo.

Às 15h, a editoria de E+ conversa com a estilista Carol Hungria, que desenhou o vestido usado pela apresentadora Maísa, do SBT, em seu aniversário de 15 anos. A TV Estadão apresenta, também de tarde, o programa Minuto sobre Previdência. Às 17h, confira a conversa com o presidente do PSDB paulistano, Mário Covas Neto. De noite, acompanhe no portal do Estadão as partidas que fecham a rodada do Brasileirão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Comentaristas de da editoria de Esporte falam sobre a rodada do Brasileirão.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

TÊNIS

O tenista Marcelo Melo, campeão em duplas do torneio de Wimbledon, um dos mais importantes do tênis mundial. Além do título, Melo voltou ao topo do ranking de duplas. Ele ocupou a posição pela primeira vez em 2015.

Horário: 11h

Onde: Estadão Esporte, no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

MODA NO ESTADÃO

A equipe do E+ recebe a estilista Carol Hungria, que desenhou o vestido do aniversário de 15 anos da apresentadora Maísa, do SBT.

Horário: 15h

Onde: Estadão E+

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia. Confira também uma conversa com o vereador Mário Covas Neto, presidente do PSDB paulistano.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

19h30 – Fluminense x Cruzeiro

20h – Sport x Atlético-GO

21h – Atlético-PR x Botafogo