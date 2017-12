Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

O dia começa com o Jornal Eldorado tratando dos principais assuntos do dia, como as consequências da queda da taxa Selic, de 10,25% para 9,25%. Na sequência, especialistas de Esporte comentam resultados dos jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Às 11h, a equipe de Cultura traz as novidades da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), diretamente do evento.

Às 15h, repórteres de Cultura entrevistam Thiago Soares, o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. A TV Estadão apresenta, também de tarde, o Minuto de Quinta - esta edição fala dos 75 anos do ator, político ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger. De noite, acompanhe no portal do Estadão as partidas que fecham a rodada da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Comentaristas de da editoria de Esporte falam sobre as partidas de futebol de quarta-feira.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY

A equipe de Cultura está em Paraty para trazer todas as novidades de um dos principais eventos literários do Brasil. Nesta edição da Flip, o homenageado é o escritor Lima Barreto (1881-1922), autor de obras como Triste Fim de Policarpo Quaresma e Recordações do Escrivão Isaías Caminha.

Horário: 11h

Onde: Estadão Cultura, no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

INVESTIMENTOS

A editoria de Economia recebe o consultor financeiro Mauro Calil logo após o 7º corte seguido na taxa Selic, de 10,25% para 9,25%, feito pelo Copom na quarta-feira, 26. Calil, do Grupo Ourinvest, falará sobre os melhores investimentos no atual cenário econômico do País.

Horário: 15h

Onde: Economia Estadão

BALÉ EM PAUTA

A equipe de Cultura conversa com o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Thiago Soares. Ele fará espetáculos em São Paulo nos dias 29 e 30 deste mês e comentará sobre a situação do balé no Brasil. A crise financeira do Rio de Janeiro fez vários bailarinos ficarem sem salários por meses e alguns decidiram trabalhar em outros países.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

19h15 – Arsenal Sarandí (ARG) x Sport (Sul-Americana)

21h45 – Atlético-PR x Grêmio (Copa do Brasil)