Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

A quinta começa com o Jornal Eldorado tratando dos principais assuntos do dia. O destaque desta quinta-feira é a repercussão da denúncia contra o presidente Michel Temer, votada ontem na Câmara. Os deputados da base aliada conseguiram os votos necessários para arquivar a denúncia de corrupção passiva contra o presidente. Repórteres e colunistas do Estado trazem as consequências da decisão ao longo da programação.

Na sequência, às 10h30, veja os resultados do Campeonato Brasileiro. Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. A contratação do jogador Neymar pelo Paris Saint-Germain, a mais cara da história do futebol mundial, será um dos assuntos tratados. A negociação que tirou o craque brasileiro do Barcelona dividiu o universo esportivo.

À tarde, a equipe de Cultura fará uma live sobre o novo filme dirigido por Selton Mello, “O filme da minha vida”, que estreia hoje. No fim do dia, acompanhe o Estadão às 5 e o Conexão Estadão. De noite, não deixe de seguir as três partidas que completam a rodada do Brasileirão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Comentaristas de da editoria de Esporte falam sobre as partidas de futebol de quarta-feira.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

NOVO FILME DE SELTON MELLO

Os jornalistas Luiz Carlos Merten e Ubiratan Brasil, de Cultura, farão uma live sobre o novo longa dirigido por Selton Mello, "O filme da minha vida". A história é baseada no livro "Um pai de cinema", do escritor chileno Antonio Skármeta. Antes, Mello dirigiu os filmes "Feliz Natal" (2008) e "O Palhaço" (2011).

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

19h30 – São Paulo x Coritiba

19h30 – Atlético-PR x Avaí

20h – Vasco x Cruzeiro