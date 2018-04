Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

A quinta começa com o Jornal Eldorado tratando dos principais assuntos do dia. Às 10h30, acompanhe a repercussão dos resultados da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Às 11h, o técnico Tite divulga a lista dos selecionados para as partidas contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa. Ao meio-dia, o futebol ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. No fim do dia, acompanhe o Estadão às 5 e o Conexão Estadão. De noite, não deixe de ver a live do Fera sobre o lançamento do novo uniforme do Barcelona, no Bourbon Shopping, com a presença de Ronaldinho Gaúcho.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Comentaristas de da editoria de Esporte falam sobre as partidas de futebol de quarta-feira.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SELEÇÃO BRASILEIRA

O comandante da seleção brasileira, Tite, divulga hoje a lista dos convocados para as partidas contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Acompanhe ao vivo pelo portal do Estadão.

Horário: 11h

Onde: Portal Estadão

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

NOVO UNIFORME DO BARCELONA

O Barcelona lança a nova coleção de seu uniforme no Bourbon Shopping, no bairro da Pompeia. Ronaldinho Gaúcho estará no evento e a equipe do Fera fará um ao vivo direto do local.

Horário: 19h30

Onde: Esporte Fera

FUTEBOL AO VIVO

19h15 – Botafogo x Nacional (URU)

21h45 – Santos x Atlético-PR