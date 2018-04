Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

A quinta-feira começa com o Jornal Eldorado tratando dos principais assuntos do dia. Alguns destaques são a votação da reforma política e o plano de privatização de 57 empresas anunciado pelo governo. A Casa da Moeda e Aeroporto de Congonhas estão na lista. Às 10h30, acompanhe a repercussão das semifinais da Copa do Brasil, com a definição dos finalistas da Copa do Brasil 2017.

Hoje, a equipe de Metrópole dois ao vivos sobre a Virada Sustentável, um de manhã e de tarde. Ao meio-dia, o futebol ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. Às 13h, o Portal Estadão cobre o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Às 14h, acompanhe a conversa sobre a Cracolândia com o secretário estadual de desenvolvimento social, Floriano Pesaro. No fim do dia, acompanhe o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes comentam as semifinais da Copa do Brasil.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

INAUGURAÇÃO DA VIRADA SUSTENTÁVEL

A equipe de Metrópole entrevista o artista Eduardo Srur, que faz uma intervenção no 2º andar da estação Pinheiros da CPTM, na inauguração da Virada Sustentável, evento que começa hoje e vai até o dia 27.

Horário: 11h

Onde: na página do Estado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SORTEIO DA LIGA DOS CAMPEÕES

Acompanhe o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões ao vivo.

Horário: 13h

Onde: Portal Estadão

CRACOLÂNDIA EM DEBATE

A equipe de Metrópole conversa com o secretário estadual de desenvolvimento social, Floriano Pesaro. O assunto é a Cracolândia.

Horário: 14h

Onde: Estadão Metrópole

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube