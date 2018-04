Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

A quinta-feira começa com o Jornal Eldorado tratando dos principais assuntos do dia. Hoje faz um ano que a então presidente Dilma Rousseff foi destituída do cargo. O Estado inicia, a partir das 11h, uma programação especial com quatro convidados para falar sobre o impeachment. Ao meio-dia, o futebol ganha destaque com o Estadão Esporte Clube. Nesta quinta, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, completa um ano à frente da equipe e enfrenta o Equador, às 21h45, em Porto Alegre. Mais tarde, acompanhe o Estadão às 5 e o Conexão Estadão. Depois, acompanhe as partidas de Uruguai contra Argentina e Brasil contra Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

A equipe do jornal continua no Haiti, onde o Brasil encerrará sua participação na Missão das Nações Unidas para estabilizar o país. Acompanhe a viagem e receba informações no seu celular.

ESPECIAL IMPEACHMENT

Confira a programação especial com quatro entrevistados para discutir o impeachment de Dilma Rousseff, que completa um ano nesta quinta-feira, 31.

- 11h - A repórter de política Adriana Ferraz conversa com Fátima Pacheco Jordão, socióloga e especialista em pesquisas de opinião;

- 12h - Adriana Ferraz entrevista o cientista político Vítor Oliveira, da consultoria política Pulso Público;

- 14h - O repórter Gilberto Amendola recebe o doutor em psicologia social Jorge Broide;

- 16h - Gilberto Amendola conversa com o jornalista e professor da USP Eugênio Bucci;

Onde: Estadão Política

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

20h - Uruguai x Argentina

21h45 - Brasil x Equador