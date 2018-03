Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

Comece o dia bem informado com as principais notícias no Estadão Notícias e no Jornal Eldorado. Na noite desta quarta-feira, 28, o São Paulo derrotou o CRB por 2 a 0 no Morumbi, e os comentários da rodada da Copa do Brasil você confere no Conversa de Dois pela manhã. No fim do dia, não perca o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes comentam a rodada do futebol.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGOS COM TEMPO REAL

16h45 - Arsenal x Manchester City (Inglês)

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/bff958ef05

17h - Las Palmas x Barcelona (Espanhol)

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/bd1618079a

19h15 - Internacional x Cianorte (Copa Brasil)

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/371d4d6d47

19h15 - Real Garcilaso x Santos (Libertadores)

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/17a5265c65

19h30 - Vasco x Macaé (Taça Rio)

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/b4ba90550c

21h30 - Jr. Barranquilla x Palmeiras (Libertadores)

http://esportes.estadao.com.br/aovivo/futebol/313dff62f7