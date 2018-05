Mundo Estadão: confira os destaques desta quinta-feira

A segunda turma do STF formou maioria para manter o ex-presidente Lula preso. Confira os detalhes aqui. Ao longo do dia, acompanhe a repercussão dos principais fatos na programação do Estado. Na hora do almoço, curta os clássicos e as novidades da música brasileira no Som a Pino. Especialmente hoje, às 14 horas, o Estadão + Música recebe os Titãs para celebrar o primeiro ano de vida do programa. No fim do dia, não perca o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia, análises e comentários com apresentação de Haisem Abaki e Carolina Ercolin. A colunista do Estado Eliane Cantanhêde participa da programação a partir das 9h com o quadro #PerguntepraEliane.

Horário: das 6h às 9h30

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos, da editoria de Esportes, comentam a rodada do futebol.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Robson Morelli e Gustavo Lopes, o Grisa, comandam a programação.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ESTADÃO + MÚSICA

O Estadão + Música de hoje é especial em comemoração ao primeiro ano de vida do programa. Para celebrar a data, o repórter João Paulo Carvalho recebe os Titãs. Tony Bellotto, Branco Mello e Sérgio Britto, três dos integrantes originais da formação clássica da banda, estarão ao vivo nos estúdios da TV Estadão para falar sobre a ópera-rock Doze Flores Amarelas e outros momentos importantes da carreira do conjunto.

Horário: 14h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGOS COM TEMPO REAL

19h30 - Corinthians x Vitória (Copa Brasil)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/69543f936b

19h30 - Flamengo x Ponte Preta (Copa Brasil)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/4f41aeea92

21h45 - Santos x Luverdense (Copa Brasil)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/84549e5006

21h45 - Nacional Potosí x Fluminense (Sul-Americana)

http://esportes.estadao.com.br/ao-vivo/futebol/98da8d5a0f