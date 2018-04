Mundo Estadão: confira os destaques desta segunda-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Durante a manhã, o Estado e o Centro de Liderança Pública realizam o Fórum Estadão - Reforma Política em Debate, no auditório do jornal, no bairro do Limão. O tema está em discussão atualmente no Congresso Nacional. Representantes da Câmara, do Senado e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, estarão presentes.

Às 10h30, no Conversa de Dois, assista aos comentários sobre os principais lances e resultados da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Nesta segunda, o Mentalistas discute: quando a ansiedade deve ser encarada como um problema? O programa recebe uma psicanalista e um cardiologista do Hospital do Coração (HCor) para debater o assunto. É às 11h.

Apartamentos de 10 metros quadrados? Às 14h30, confira uma conversa com Alexandre Frankel, incorporador que está lançando esse empreendimento. O professor de arquitetura da FAAP Fábio Zeppelini também participa do debate.

Mais tarde, acompanhe o Estadão às 5h. Às 18h, não perca o Conexão Estadão, na Rádio Eldorado, para ter um resumo dos principais acontecimentos do dia. Às 20h, siga o jogo entre Fluminense e Atlético-MG.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

FÓRUM - REFORMA POLÍTICA

O Estadão organiza na manhã desta segunda-feira um fórum sobre reforma política. A palestra de abertura será realizada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes. Depois, há um painel sobre a reforma no Congresso, com a presença dos deputados Vicente Cândido (PT-SP), Lelo Coimbra (PMDB-ES) e o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

Logo depois, os cientistas políticos Cláudio Couto, da FGV, e Rafael Cortez, da Consultoria Tendências, debatem com Orjan Olsen, líder da Analítica Consultoria, e Guilherme Afif, presidente do Sebrae, a representação da vontade popular na reforma. A palestra de encerramento fica a cargo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

Horário: a partir das 8h

Onde: Portal Estadão

CONVERSA DE DOIS

Rapahel Ramos e Robson Morelli comentam a rodada do futebol do fim de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes, Facebook

MENTALISTAS

O programa da TV Estadão vai abordar o Transtorno de Ansiedade Generalizado. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados este ano, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Como a ansiedade pode fazer parte da característica de personalidade e quando começa a ser encarada como uma patologia?

O programa debaterá as consequências orgânicas e psíquicas no indivíduo. Para isso, recebe a psicanalista Cláudia Ades, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, e o cardiologista do Hospital do Coração (HCor) Abrão Cury.

Horário: 11h

Onde: Estadão, no Facebook e TV Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

APARTAMENTOS DE 10 METROS QUADRADOS

A TV Estadão traz um debate sobre os menores apartamentos de São Paulo, com 10 metros quadrados. Idealizados pelo incorporador Alexandre Frankel, os valores partem de R$ 99 mil. A empresa já construiu 42 prédios em São Paulo, a maioria com apartamentos pequenos e em bairros nobres. Para a conversa, além de Frankel, estarão o editor do Caderno de Imóveis, Cláudio Marques, e o professor de arquitetura da FAAP Fábio Zeppelini.

Horário: 14h30

Onde: Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Na edição de hoje, o resumo das principais notícias do dia e o que se esperar desta semana.

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

20h - Fluminense x Atlético-MG