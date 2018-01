Mundo Estadão: confira os destaques desta segunda-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Às 10h30, no Conversa de Dois, assista aos comentários sobre os principais lances e resultados da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Nesta segunda, o Mentalistas fala sobre musicoterapia. É às 11h. Mais tarde, acompanhe o Estadão às 5h. Às 18h, não perca o Conexão Estadão, na Rádio Eldorado, para ter um resumo dos principais acontecimentos do dia. Às 20h, siga o jogo entre Chapecoense e Santos. ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Rapahel Ramos e Robson Morelli comentam a rodada do futebol do fim de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes, Facebook

MENTALISTAS

O programa da TV Estadão vai tratar de musicoterapia. Diversos estudos científicos mostram que a música tem uma contribuição terapêutica para diversas doenças psíquicas e físicas. No estúdio, o programa recebe o músico Dudu Braga, filho de Roberto Carlos. Ele é baterista e perdeu a visão aos 22 anos de idade. O outro entrevistado é Raul Jaime Brabo, coordenador do curso de Musicoterapia do Complexo Educacional FMU.

Horário: 11h

Onde: Estadão, no Facebook e TV Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

O QUE MUDA COM A REFORMA?

Todos dias, a partir das 13 horas, um especialista em relações trabalhistas estará ao vivo na página do Facebook do Economia Estadão. Economistas, advogados, consultores e líderes dos setores explicarão como as novas regras afetam a vida dos trabalhadores. Para participar, basta acompanhar via Facebook ou mandar um Whastapp. Entre os assuntos discutidos estão os acordos trabalhistas, modelos de contratação, contratos intermitentes, contrato parcial de trabalho, regras para home office e jornada de trabalho.

Onde: Estadão Economia

Horário: 13h

ESTADÃO ÀS 5H

Na edição de hoje, o resumo das principais notícias do dia e o que se esperar desta semana.

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

20h - Chapecoense x Santos