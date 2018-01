Mundo Estadão: confira os destaques desta segunda-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. No feriado da Consciência Negra, confira um roteiro do que fazer na capital. Às 10h30, no Conversa de Dois, assista aos comentários sobre os principais lances e resultados da rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. O Mentalistas, às 11h, fala sobre ética na política. Mais tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão para ter um resumo dos principais acontecimentos do dia.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Rapahel Ramos e Robson Morelli comentam a rodada do futebol do fim de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes no Facebook

MENTALISTAS

O programa da TV Estadão vai tratar de ética na política e o lado psíquico do tema. O que explica o comportamento imoral de alguns políticos? E como analisar o comportamento da população frente à essas questões? Camila Tuchlinski recebe o psicanalista José Ernesto Bologna, autor do livro "O Deputado - o cinismo", e o professor de Ética e Filosofia da Unicamp Roberto Romano.

Horário: 11h

Onde: Estadão no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

O QUE MUDA COM A REFORMA?

Especialista em relações trabalhistas estará ao vivo na página do Facebook do Economia Estadão para explicar como as novas regras afetam a vida dos trabalhadores. Para participar, basta acompanhar via Facebook ou mandar um Whastapp.

Onde: Estadão Economia

Horário: 13h

ESTADÃO ÀS 5H

Na edição de hoje, o resumo das principais notícias do dia e o que se esperar desta semana.

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

17 - Fluminense x Ponte Preta

20h - Avaí x Palmeiras