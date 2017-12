Mundo Estadão: confira os destaques desta segunda-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Às 10h30, no Conversa de Dois, assista aos comentários sobre as movimentações no futebol brasileiro. O programa Mentalistas, às 11h, fala sobre a construção de um candidato para concorrer à eleição. Mais tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão para ter um resumo dos principais acontecimentos do dia.

FÓRUM REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O Estado reúne em São Paulo nesta segunda-feira, 11, alguns dos principais economistas do País no Fórum Reforma da Previdência, que discute os pontos centrais do projeto em debate no Congresso Nacional e as alternativas para a seguridade social brasileira.

O fórum, que acontece na sede do jornal, tem dois painéis, com moderação da colunista Vera Magalhães. No primeiro, o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, apresenta a proposta defendida pelo governo federal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No segundo painel, economistas convidados analisam o cenário atual da Previdência e as perspectivas para os próximos anos. Participam dessa sessão o presidente do Insper, Marcos Lisboa, o pesquisador da Fipe/USP Paulo Tafner, o professor da PUC-RJ José Márcio Camargo e a chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, Martha Seillier.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Rapahel Ramos e Robson Morelli comentam a rodada do futebol do fim de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes no Facebook

MENTALISTAS

O Mentalistas desta segunda-feira aborda a construção de um candidato para concorrer às eleições. Quais são as características de personalidade desejáveis em um político? E qual a análise psicológica do eleitor brasileiro? No estúdio, o psicanalista Gustavo Alarcão e o professor da ESPM Gabriel Rossi, especialista em Marketing.

Horário: 11h

Onde: Estadão no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Na edição de hoje, o resumo das principais notícias do dia e o que se esperar desta semana.

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube