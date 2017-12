Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Os especialistas da editoria de Esporte trazem os Podcasts sobre o momento dos quatro principais clubes paulistas. Ao meio-dia, o assunto continua sendo esportes, com o Estadão Esporte Clube. Às 15h, a TV Estadão entrevistará ao vivo a historiadora Lilia Schwarcz, que acaba de lançar a biografia Lima Barreto, Triste Visionário, um dos destaques da 15ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Às 16h, o Link fará um especial ao vivo sobre novos games. Mais tarde, às 17h, a editoria de Política conversa com Sílvio Torres, secretário-geral do PSDB.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

MENTALISTAS

O Mentalistas vai abordar o pessimismo. Como os pensamentos negativos podem prejudicar a vida do indivíduo? Será que conviver com pessoas 'reclamonas' é contagioso'? Para falar sobre o assunto, o programa convidou o psiquiatra Ricardo Abel Evangelista, diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas, e o farmacêutico Jamar Tejada, especialista em Ciências Homeopáticas.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

FEIRA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY (FLIP)

O repórter Guilherme Sobota conversa com Lilia Schwarcz, a historiadora e antropóloga que lançou recentemente o livro Lima Barreto, Triste Visionário, escritor brasileiro que será o homenageado desta edição da Flip. A feira começa no dia 26 de julho e vai até dia 30

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

NOVOS GAMES

Bruno Capelas, repórter do Link, vai falar sobre os novos games que vêm por aí. O novo Mario, Fifa, Call of Duty e Star Wars são alguns dos destaques.

Horário: 16h

Onde: Estadão Link

ESTADÃO ÀS 5H

Na edição de hoje, o secretário-geral do PSDB, deputado Sílvio Torres, será entrevistado ao vivo para falar sobre reforma política e a situação de seu partido.

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube