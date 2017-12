Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Às 7h, ouça os Podcasts sobre o momento dos quatro principais clubes paulistas. No Podcast Mentalistas, o assunto é uma doença pouco conhecida, mas de alta incidência: a demência por corpos de Lewy. Depois do Alzheimer, é a demência mais comum do planeta. Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube.

No começo da tarde, confira um ao vivo sobre os bastidores do Planalto na véspera da sessão em que a Câmara vai decidir se admite ou não a denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Às 15h, o Estadão + Literatura entrevista o historiador Leandro Karnal, que lança hoje o livro ‘Diálogo de Culturas’. Logo depois, às 16h, a equipe do Link fala sobre as novidades da Nubank, que lançou um programa de recompensas. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

O MOMENTO DOS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

MENTALISTAS

O Podcast Mentalistas de hoje aborda uma doença degenerativa bastante comum mas não muito conhecida, a demência de Corpos de Lewy, que prejudica a memória, o pensamento e os movimentos. Para isso, Camila Tuchlinski recebe a neuropsicóloga do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Mariana Flacks, e também o coordenador do Núcleo de Neurologia do Hospital Samaritano de São Paulo, Renato Anghinah.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

HORA E+: PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

O E+ Estadão conversa com a psiquiatra doutora Alexandrina Meleiro, do Insitituto de Psiquiatria do HC, sobre depressão e prevenção ao suicídio. Você também tem a impressão de que tem ouvido falar cada vez mais sobre o assunto? Saiba como ajudar quem está perto de você.

Onde: Facebook do E+ Estadão

Horário: 14h15

ESTADÃO + LITERATURA: LEANDRO KARNAL

O Estadão + Literatura conversa com o historiador Leandro Karnal, que lança hoje o livro ‘Diálogo de Cultura’. A obra traz 54 textos publicados pelo autor no Estado, onde é cronista. Os textos abordam assuntos do cotidiano e passam por temas como violência, amizade, polarização, relações afetivas, amor e comportamento. Na conversa, Karnal fala também sobre o que aprendeu com a experiência - em especial a repercussão das crônicas e a interpretação dos leitores.

Onde: Estadão Cultura

​Horário: 15h

NUBANK EM DESTAQUE

A equipe do Link traz hoje os destaques da empresa Nubank, detentora do conhecido cartão de crédito roxo, que não tem anuidade e conta com os juros mais baixos do mercado. A companhia lançou hoje um programa de recompensas, que vinha sendo testado desde o ano passado. A ideia é que cada um real gasto em compras passe a valer um ponto no programa, chamado Reward. Esses pontos poderão ser usados para pagar outras faturas.

Onde: Estadão Link

Horário: 16h

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube