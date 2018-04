Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Às 7h, ouça os Podcasts sobre o momento dos quatro principais clubes paulistas. No Podcast Mentalistas, o assunto é a importância da amamentação para estreitar os laços afetivos entre mãe e o bebê. O estúdio recebe uma psicóloga e uma médica para debater o assunto.

Às 11h, a equipe de Cultura faz uma live diretamente do Teatro Santander, onde haverá uma entrevista coletiva com o lançamento do musical Cantando na Chuva, estrelado no Brasil por Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube.

Às 15h, o Estadão + Literatura entrevista o escritor Antônio Xerxenesky, que lança o livro As Perguntas nos próximos dias. Logo depois, às 15h45, a equipe de Esportes traz a cobertura ao vivo da final da Supercopa da Europa, com o duelo entre Manchester United x Real Madrid. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

MENTALISTAS

O Podcast Mentalistas de hoje aborda a importância do aleitamento materno para o fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. As entrevistas são a psicóloga Maria Drummond Gruppi, especialista em primeira infância, e a doutora Clery Gallaci, professora de Pediatria e Neonatologia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

LIVE - CANTANDO NA CHUVA

O musical Cantando na Chuva, de 1952, é um dos mais famosos de todos os tempos - foi sucesso no cinema e agora é destaque de uma superprodução teatral brasileira, liderada por Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello. A equipe de Cultura fará uma live na entrevista coletiva do lançamento do musical, que terá até chuva no palco.

Horário: Estadão Cultura

Onde: 11h

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

FUTEBOL AO VIVO

15h45 - Real Madrid x Manchester United

ESTADÃO + LITERATURA: ANTÔNIO XERXENESKY

O Estadão + Literatura conversa com o escritor gaúcho Antônio Xerxenesky, que lança neste mês o livro As perguntas. O livro é o terceiro romance do autor e conta a história de uma pesquisadora de história das religiões que trabalha em uma produtora, mas é chamada para ajudar na investigação de uma seita criminosa que estaria causando surtos psicóticos na cidade de São Paulo.

Onde: Estadão Cultura

​Horário: 15h

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube