Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Às 7h, ouça os Podcasts sobre o momento dos quatro principais clubes paulistas. No Podcast Mentalistas, conheça a história de idosos que aprenderam a programar games e, com isso, tiveram ganhos em sua saúde.

Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. Logo após o almoço, às 14h, a equipe do Emais conversa com o youtuber Gustavo Stockler para entender como é preciso adaptar o conteúdo dos canais às mudanças do público.

Às 15h, o Estadão + Literatura entrevista a escritora Simone Paulino, autora do livro Como Clarice Lispector pode mudar sua vida. Depois, acompanhe um ao vivo na Câmara Municipal de São Paulo sobre a pauta da semana: desestatização. Às 15h45, a equipe de Esportes traz a cobertura ao vivo da final da Supercopa da Europa, com o duelo entre Hoffenheim x Liverpool. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

MENTALISTAS

O Podcast Mentalistas de hoje aborda destaca uma pesquisa realizada com idosos que aprenderam a programar games e apresentaram ganhos cognitivos de atenção e memória. Os entrevistados são a fisioterapeuta Carla Oda, mestre em Psicologia Social pela USP e o fundador da escola de games Isgames, Fábio Ota. Sylvette Laiado, de 70 anos de idade, é quem vai representar os programadores.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

HORA E+

Nesta edição, a conversa é com o youtuber Gustavo Stockler, dos canais Nomegusta e GustaTV. Ele tem os canais desde 2013. A ideia da conversa é entender como o público mudou com o passar dos anos e como os canais precisam se adaptar constantemente para não perder relevância.

Horário: 14h

Onde: Estadão Emais

FUTEBOL AO VIVO

As partidas que vão definir os últimos classificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começam hoje, com as partidas de ida. O portal do Estadão acompanha o duelo entre Hoffenheim e Liverpool, na Alemanha.

15h45 - Hoffenheim x Liverpool

ESTADÃO + LITERATURA ENTREVISTA SIMONE PAULINO

O Estadão + Literatura entrevista a escritora Simone Paulino, autora de 'Clarice Lispector Pode Mudar a Sua Vida'. Uma das mais populares e conceituadas escritoras brasileiras, Clarice morreu há 40 anos. Simone dividiu seu livro em 13 capítulos, numa referência aos 13 títulos de A Hora da Estrela. Ser feliz, ter compaixão, superar o medo, aproveitar o instante e aprender a amar são alguns dos ensinamentos de Clarice detalhados nas páginas do livro, lançado em maio.

Onde: Estadão Cultura

​Horário: 15h

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube