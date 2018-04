Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. A repercussão do “Fórum Estadão: A Reforma Política em Debate”, realizado pelo Estadão, será um dos assuntos. O Podcast Mentalistas trata da obesidade infantil e, para isso, conversa com uma psicóloga e uma nutricionista.

Às 7h, ouça os Podcasts sobre o momento dos quatro principais clubes paulistas. Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. Logo após o almoço, às 13h30, a equipe do Emais conversa com o youtuber PC Siqueira no Hora E+. O assunto é cyberbullying.

Às 15h, o Estadão + Literatura entrevista o escritor norte-americano Nate DiMeo e o tradutor Caetano Galindo. DiMeo lançou um livro baseado em seu podcast e Galindo foi o tradutor. Às 15h45, a equipe de Esportes traz a cobertura ao vivo da final da Supercopa da Europa, com o duelo entre Nice e Napoli. Às 16h, acompanhe um ao vivo na Câmara Municipal de São Paulo sobre a concessão do estádio do Pacaembu. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS – OBESIDADE INFANTIL

No podcast de hoje, entenda as consequências orgânicas e psíquicas da obesidade infantil. As entrevistadas são a psicóloga Karin Kenzler, do Colégio Humboldt, e a gerente de nutrição do Hospital do Coração (HCor), Rosana Perim.

​Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

HORA E+

Nesta edição, a conversa é com o youtuber PC Siqueira, um dos mais conhecidos da internet brasileira. Em 2010, ele já fazia sucesso com vídeos sobre o cotidiano no seu canal MasPoxaVida. Hoje, soma mais de 2,2 milhões de seguidores no YouTube. Ele vai contar sobre suas experiências com o cyberbullying e falar sobre o impacto das ofensas online.

Horário: 13h30

Onde: Estadão Emais

FUTEBOL AO VIVO

O portal do Estadão acompanha nesta terça o duelo entre Nice e Napoli, na França, que vale classificação na fase de grupos na Liga dos Campeões. Os italianos ganharam a primeira partida por 2 a 0.

15h45 – Nice x Napoli

ESTADÃO + LITERATURA COM NATE DIMEO

O Estadão + Literatura conversa nesta terça com o radialista, humorista e escritor norte-americano Nate DiMeo, autor do podcast ‘The Memory Palace’, com mais de 200 mil assinantes. O podcast foi transformado num livro pelo tradutor Caetano Galindo, que também estará na conversa. Galindo é tradutor de livros de James Joyce, David Foster Wallace e Bob Dylan.

Onde: Estadão Cultura

​Horário: 15h

AO VIVO NA CÂMARA MUNICIPAL

Acompanhe os bastidores do embate político da gestão João Doria (PSDB) para aprovar os projetos de concessões e privatizações no Legislativo paulistano. Na pauta desta semana, o projeto de concessão do estádio do Pacaembu.

Onde: Metrópole Estadão

Horário: 16h

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube