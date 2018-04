Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. A repercussão do lançamento de um míssil-norte coreano que sobrevoou o Japão será um dos destaques. Às 7h, ouça os Podcasts sobre o momento dos quatro principais clubes paulistas. No podcast Mentalistas desta terça, conheça os benefícios orgânicos e psíquicos da meditação. Às 11h, o Estadão + Literatura entrevista o escritor Pedro Bandeira, um dos convidados da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que começa na quinta, 31.

Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. Às 14h, o repórter Edison Veiga, da editoria de Metrópole, conversa com o arquiteto e blogueiro do Estado Henrique Carvalho, sobre urbanismo e a cidade de São Paulo.

Às 15h, a equipe do Emais conversa com a cantora e apresentadora Luiza Possi. Logo depois, os especialistas de Esportes recebem a visita do técnico do Corinthians Fábio Carille, para uma conversa transmitida ao vivo no Facebook. Às 16h, acompanhe o tradicional ao vivo na Câmara Municipal de São Paulo. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS: MEDITAÇÃO

No podcast de hoje, conheça os benefícios da meditação. Para falar sobre o assunto, as entrevistadas são a psicóloga Maria Bernadete Fernandes, presidente da Associação Internacional de Meditação, e a professora do Programa de pós-gradução da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, Maria Cristina Gabrielloni.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO + LITERATURA COM PEDRO BANDEIRA

O Estadão + Literatura conversa com o escritor Pedro Bandeira, autor de mais de uma centena de livros. Aos 75 anos, ele é um dos destaques da Bienal do Rio de Janeiro, que começa na quinta-feira, 31. No evento, ele anunciará seu novo livro: 'Esses bichinhos maluquinhos!'.

Onde: Estadão Cultura

​Horário: 11h

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

HORA E+

Nesta edição, a conversa é com a cantora e apresentadora Luiza Possi, que vai falar sobre sua carreira. No ano passado, ela estreou no teatro, atuando no musical Divas.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

FÁBIO CARILLE NO ESTADÃO

Nesta terça, o técnico do Corinthians Fábio Carille visita a redação do Estadão para uma conversa ao vivo com especialistas da editoria de Esportes.

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

Horário: 15h30

AO VIVO NA CÂMARA MUNICIPAL

Acompanhe os bastidores do embate político da gestão João Doria (PSDB) para aprovar os projetos de concessões e privatizações no Legislativo paulistano.

Onde: Metrópole Estadão

Horário: 16h

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube