Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Confira as análises dos principais fatos nacionais e internacionais durante a programação. Acompanhe a cobertura do 'Fórum Estadão - O Novo Ensino Médio', com a presença de representantes do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Educação (CNE) e especialistas da área para debater questões referentes às alterações na etapa em todo o País.

No podcast Mentalistas desta terça, conheça os mistérios do sono e dos sonhos. Quantas horas de sono são precisas para realmente descansar? E qual a razão de sonharmos? Sabia que o Estado de São Paulo produz queijo de altíssima qualidade? Um deles chegou a ganhar uma medalha de ouro no World Cheese Awards, um dos principais prêmios mundiais. A repórter Carla Peralva, do Paladar, fala sobre o assunto às 13hs.

Ao meio-dia, o esporte ganha destaque novamente com o Estadão Esporte Clube. Às 15h, a equipe do Emais entrevista um médico para debater a infertilidade. No portal, acompanhe a cobertura das partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Às 16h, veja o tradicional ao vivo na Câmara Municipal de São Paulo. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

FÓRUM ESTADÃO - O NOVO ENSINO MÉDIO

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento contará com a presença de representantes do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Educação (CNE) e especialistas da área para debater questões referentes às alterações na etapa em todo o País.

As discussões serão realizadas em dois painéis, com espaço para debates e perguntas dos espectadores. O evento terá transmissão ao vivo e faz parte da cobertura especial do Estado sobre o tema, iniciada em junho deste ano.

Onde: Auditório do Estado, no bairro do Limão.

Horário: das 8h30 até 12 horas

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS: SONO

No podcast de hoje, conheça mais sobre o sono e seus sonhos. Quantas horas de sono são necessárias para descansar? Por que sonhamos? Para falar sobre o assunto, os entrevistados são o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos e a doutora Luciana Palombini, especialista em medicina do Sono e integrante da Associação Brasileira do Sono.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

KITESURFE

Já ouviu falar do Kitesurfe? É preciso conseguir surfar e velejar ao mesmo tempo, usando a força do vento a seu favor, para praticar esse esporte. Acompanhe um ao vivo com Bruna Kajiya, campeã mundial da categoria.

Horário: 13h30

Onde: Estadão Fera

PALADAR: QUEIJOS PAULISTAS

A repórter Carla Peralva fala, ao vivo, sobre a qualidade dos queijos produzidos no Estado de São Paulo, tema de capa da última semana do Paladar. Confira!

Horário: 13hs

Onde: Paladar Estadão

HORA E+

Nesta edição, a conversa é com o doutor Giuliano Bedoschi, especialista em reprodução humana. O tema é infertilidade.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

AO VIVO NA CÂMARA MUNICIPAL

Acompanhe os bastidores do embate político da gestão João Doria (PSDB) para aprovar os projetos de concessões e privatizações no Legislativo paulistano.

Onde: Metrópole Estadão

Horário: 16h

CONVERSA JUSTIN BIEBER DO VIDIGAL

Hoje, a equipe de Moda conversa com o modelo Pietro Baltazar, que ficou famoso como o "Justin Bieber do Vidigal" após viralizar em no clipe da música "Vai, Malandra", da cantora Anitta.

Horário: 16h

Onde: Estadão Moda

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

15h45 - Liechtenstein x Espanha

15h45 - Itália x Israel

17h30 - Colômbia x Brasil

20h30 - Argentina x Venezuela

21h - Paraguai x Uruguai