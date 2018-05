Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

A Controladoria-Geral da União quer punir empresas por suborno internacional. Confira essa e outras notícias do portal do Estado, além das análises dos principais fatos na programação diária. O podcast do Mentalistas de hoje fala sobre o estigma da adoção e recebe o desembargador Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, vice-coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

As principais notícias do dia, análises e comentários com apresentação de Haisem Abaki e Carolina Ercolin. A colunista do Estado Eliane Cantanhêde participa da programação a partir das 9h com o quadro #PerguntepraEliane.

Estigma da adoção é tema do podcast Mentalistas de hoje. O número de crianças adotadas no Brasil aumentou, porém o tema é cercado de estigma social. Não é raro pessoas opinarem a respeito do assunto de maneira agressiva, seja desencorajando a adoção pelo desconhecimento do passado familiar da criança ou jovem, seja justificando situações pelo fato de o indivíduo não ter sido criado por pais biológicos. Para participar dessa reflexão, Camila Tuchlinsk recebe o desembargador Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, vice-coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a produtora e programadora da Rádio Eldorado Juliana Mezzaroba, que foi adotada quando bebê.

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Robson Morelli e Gustavo Lopes, o Grisa, comandam a programação.

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

21h45 - Atlético-MG x San Lorenzo (Sul-Americana)

