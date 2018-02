Mundo Estadão: veja a programação desta quarta-feira, 21

Um dia após ser negada a ação do presidente Michel Temer contra Joesley Batista, o programa Estadão Discute aborda o tema da delação premiada e o acordo de leniência. Estarão presentes o comentarista de política da Rádio Eldorado, Roberto Godoi, e o ex-ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Moysés Simão. Ao final da manhã, o repórter Luiz Fernando Toledo traz a cobertura do seminário sobre a flexibilização da educação no ensino médio, que acontece em São Paulo hoje e amanhã. Às 15h, a banda de forró Falamansa é a convidada o Estadão + Música. Saiba mais sobre a programação desta quarta-feira, primeiro dia de inverno.

RÁDIO ELDORADO

O podcast Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: no blog Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: no blog Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análised dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

Nesta edição o tema é a eficácia dos acordos de leniência e das delações premiadas. Para abordar o tema, estão convidados Roberto Godoi, jornalista do Estado e comentarista de política da Rádio Eldorado, e Valdir Moysés Simão, ex-ministro da Controladoria Geral da União nos dois governos Dilma e autor do livro O acordo de leniência na lei anticorrupção.

Horário: 11h

Onde: página do Estadão do Facebook, Twitter e Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

FLEXIBILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Entre hoje e amanhã haverá, em São Paulo, o “Seminário Internacional Desafios Curriculares do Ensino Médio: flexibilização e implementação”. O repórter de Metrópole, Luiz Fernando Toledo, acompanhará o evento e conversará com alguns especialistas que estarão presente. Os temas desta manhã são a implementação da flexbilização curricular no Brasil e os desafios e aprendizados do processo de reestruturação educacional.

Horário: 12h40

Onde: Metrópole Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia, com a análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

ESTADÃO + MÚSICA

Em tempos de festa junina, a banda Falamansa estará nos estúdios do Estado.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: página do Estado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Ao vivo, Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes, traz informações, comentários e opiniões dos clubes do esporte.

Horário: 12h

Onde: Esporte Estadão, no Facebook

COPA DAS CONFEDERAÇÕES AO VIVO

12h - Rússia x Portugal

15h - México x Nova Zelândia

CAMPEONATO BRASILEIRO AO VIVO

19h30 - Vitória x Santos

21h - Botafogo x Vasco

21h - Palmeiras x Atlético-GO

21h45 - Atlético-MG x Sport

21h45 - Atlético-PR x São Paulo

21h45 - Avaí x Fluminense