Mundo Estadão: veja a programação desta quarta-feira, a última de junho

Está aquecida a programação desta quarta-feira, 28 de junho. Às 11h, no Estadão Discute, especialistas abordam as questões éticas e penais da situação do presidente Michel Temer após a denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot. A editoria de Política fará cobertura ao vivo da nova sessão no Supremo Tribunal Federal - quatro ministros ainda precisam votar a permanência de Edson Fachin como relator das delações da JBS. Em Economia, uma análise sobre a votação da reforma trabalhista na CCJ. Relacionamentos virtuais - e quando do lado de lá não é quem parece ser? Gabriel Perline, do E+, entrevista os apresentadores do Catfish Brasil, programa da MTV que aborda esse tipo de situação. Tem nova temporada em agosto.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: blog Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: no blog Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análised dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

A repercussão da denúncia de Janot contra Temer sob o ponto de vista da ética na política e direito penal. Entre os convidados, Samuel Sabino, professor na Escola de Gestão da Anhembi Morumbi, filósofo e mestre em bioética, e fundador da Éticas Consultoria. Também estará presente Leonardo Pantaleão, especialista em Direito Penal e professor do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR).

Horário: 11h

Onde: Facebook e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Ao vivo, Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes, traz informações, comentários e opiniões dos clubes do esporte.

Horário: 12h

Onde: Esporte Estadão, no Facebook

DELAÇÃO DA JBS

Ministros do STF retomam a votação sobre a competência do ministro Edson Fachin para homologar acordo dos empresários da JBS e também sobre a proporcionalidade da delação com impacto sobre benefícios adquiridos pelos delatores.

Horário: a partir das 14h

Onde: Política, no Estadao.com

STEAL THE LOOK

O E+ recebe os fundadores do blog de moda Steal The Look, Manuela Bordasch e Arthur Chini. O site é uma grande plataforma de sugestão e vendas de tendências da moda, além de uma curadoria dos estilos das principais celebridades. O portal tem mais de 1,2 milhão de curtidas no Facebook e mais de 250 mil seguidores no Instagram.

Horário: 14h

Onde: Moda Estadão, no Facebook

Sabemos que tudo que vai, volta! E na moda não é diferente. Pra te provar isso, selecionamos 14 tendências que voltaram diretamente do túnel tempo como a boina, por exemplo. Confira agora em stealthelook.com.br Uma publicação compartilhada por STEAL THE LOOK (@stealthelook) em Jun 24, 2017 às 5:10 PDT

REFORMA TRABALHISTA

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) vota hoje o relatório do senador Romero Jucá (PMDB) sobre a reforma trabalhista. Ele apresentou voto favorável, mas outros cinco parlmanetares farão seus votos e apresentarão relatórios alternativos. Todos se posicionarão antes de concluir a votação, que deve acontecer somente a noite. O repórter Renato Jakitas comentará a sessão.

Horário: 16h

Onde: Economia Estadão, no Facebook

ESTADÃO + MÚSICA

A banda de reggae Planta & Raiz é a atração desta semana no Estadão + Música. O grupo formado por Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Juliano (bateria), Samambaia (baixo) e Zeider (vocal) acaba de lançar o disco Exército Delirante, o 11º álbum da carreira do conjunto. O show de lançamento do CD será no dia 5 de agosto, com direção de Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. Entre os sucessos da banda estão Com Certeza, Aquele lugar, Tô no Barato, Gueto do Universo e Free World.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

Ultrapassamos 30 mil views do clipe novo! Quem aí já aprendeu a letra? Bora cantar com a gente no lançamento do dia 05 de agosto? #filhodoleao #exercitodelirante #reggae #plantaeraiz #show Uma publicação compartilhada por Planta & Raiz (@plantaeraiz) em Jun 26, 2017 às 3:01 PDT

ESTADÃO ÀS 5H

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: página do Estado, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

CATFISH - NOVA TEMPORADA

Gabriel Perline entrevista apresentadores do Catfish Brasil, programa da MTV que aborda casos reais de relacionamentos virtuais. Será que eles existem mesmo? Ciro Sales e Ricardo Gadelha falarão sobre a nova temporada, com estreia marcada para agosto deste ano.

Horário: 18h

Onde: E+, no Facebook

Catfish Brasil: estreia em Agosto

COPA DAS CONFEDERAÇÕES - AO VIVO

15h - Portugal x Chile (semi final)

COPA SUL-AMERICANA - AO VIVO

19h15 - Defensa Y Justicia x Chapecoense

21h45 - Patriotas x Corinthians

COPA DO BRASIL - AO VIVO

19h30 - Grêmio x Atlético-PR

21h45 - Flamengo x Santos

21h45 - Palmeiras x Cruzeiro