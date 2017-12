Mundo Estadão: veja a programação desta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 6, o Conversa de Dois faz o balanço sobre os jogos desta quarta-feira e, em seguida, a repórter Cleide Silva comenta os principais resultados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automores (ANFAVEA). Até 2021 a USP, principal universidade do País, vai adotar 50% de cotas sociais e raciais. Saiba mais sobre o que muda na preparação para o vestibular às 14h, na programação da editoria Metrópole

ESTADÃO NOTÍCIAS

Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais importantes do dia

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli fazem as análises sobre os temas mais importantes do dia

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Uma seleção de clássicos da música brasileira e algumas novidades apresentadas por Roberta Martinelli

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ECONOMIA

Cleide Silva, repórter de Economia, comenta o balanço de junho da ANFAVEA. O mês de maio foi o melhor da história no quesito exportação de veículos. Será que o resultado de junho seguiu o mês anterior?

Horário: 11h

Onde: Economia Estadão, no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Raphael Ramos comentam a rodada da Libertadores e Copa do Brasil

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook

EDUCAÇÃO

O que muda e o que continua com a nova política de cotas da USP, a principal universidade do País? O professor Giba, do Cursinho da Poli, fala sobre o assunto nesta quinta-feira.

Horário: 14h

Onde: Estadão.Edu, no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim apresenta o resumo das principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook, e no Youtube

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

21h45 - Nacional-URU x Botafogo

21h45 - Sport x Arsenal-ARG