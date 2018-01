Mundo Estadão: veja a programação desta sexta

Acompanhe o desfecho da semana, que teve pelo menos duas polêmicas em Brasília, um feriado prolongado e marcou a véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em Esporte, o Cesta no Estadão traz Demétrius Ferracciú, atual campeão do NBB, para falar sobre o nova rodada do campeonato, que começa neste sábado.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os editoriais do Estado disponíveis em áudio; ouça

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análise de colunistas do Estadão. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CESTA NO ESTADÃO

O editor Marcius Azevedo recebe o técnico Demétrius Ferracciú, do Bauru, atual campeão do NBB. O assunto? O início da décima edição do NBB, que começa neste sábado, 4.

Horário: 15h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube