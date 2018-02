Mundo Estadão: veja a programação desta sexta-feira

Para esta sexta-feira, 9, estão previstas três sessões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode estender até sábado o julgamento que decide pela cassação ou não da chapa Dilma-Temer. Às 17h, no Estadão às 5H, estará o advogado Alberto Rollo, especialista em direito eleitoral. Para voltar a olhar o Brasil como um todo, no fim da manhã o repórter Marco Carvalho conversa com o jornalista Bruno Paes Manso sobre os resultados do Atlas da Violência 2017. O novo parlamento do Reino Unido conseguirá prevenir os atentados? Veja análise de Jamil Chade, correspondente do Estado em Genebra.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Análises sobre os temas mais importantes do dia e da semana.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki apresentam o programa.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Clássicos da música brasileira e uma seleção de novidades feitos por Roberta Martinelli

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

REINO UNIDO - ENTRE CONSERVADORES E TRABALHISTAS

O correspondente do Estado em Genebra, Jamil Chade, comenta ao vivo o resultado da eleição para o parlamento no Reino Unido e seu impacto nas negociações do Brexit e na relação do país com a Europa.

Horário: 10h

Onde: Internacional Estadão, no Facebook

ECONOMIA

O IBGE divulga hoje, às 9h, o IPCA referente ao mês de maio. A repórter Marcia de Chiara vai contextualizar o resultado e comentar o impacto da inflação no bolso do consumidor.

Horário: 15h

Onde: Economia Estadão

POLÍTICA

Já é sexta-feira, e o ritmo do julgamento da chapa Dilma-Temer continua acelerado. Confira a cobertura ao vivo das três sessões agendadas. O dia começa às 9h.

Horário: 8h30

Onde: Política.Estadão

SEGURANÇA PÚBLICA

Nessa semana foram divulgados os resultados do Atlas da Violência 2017, um estudo do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para comentar os cenário e o contexto dos resultados sobre os homicídios no País, estarão reunidos a diretora executiva do Fórum e Bruno Paes Manso, jornalista e doutor em Ciência Política e pesquisador da violência em São Paulo.

Horário: 11h30

Onde: Metrópole Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

O julgamento da Chapa Dilma/Temer será o tema desta edição, que recebe o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rollo.

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

CESTA NO ESTADÃO

Com Marcius Azevedo e Renan Fernandes, o Cesta Estadão vai tratar das finais da NBA e do NBB. A NBA pode terminar nesta sexta-feira, quando Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors disputam o jogo 4. Com 3 a 0 na série, os Warriors podem conquistar o título com uma vitória. Já o NBB terá o jogo 4 no sábado, quando o Paulistano pode fechar a série em 3 a 1. Bauru precisa da vitória para levar a decisão para o quinto jogo.

Horário: 15h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre o esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

AMISTOSO EM TEMPO REAL

07h05 - Brasil x Argentina

AS ELIMINATÓRIAS

15h45 - Letônia x Portugal

15h45 - Suécia x França