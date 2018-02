Mundo Estadão: veja a programação desta terça-feira

Neste último dia de outono, as principais notícias e análises e mais um especialista para falar sobre a crise política que vive o Brasil. No Estadão às 5h, o filósofo Roberto Mangabeira Unger, que foi ministro Assuntos Estratégicos do Brasil nos governos Lula e Dilma, expõe sua opinião sobre o momento político do País. Hoje tem show do Biquini Cavadão no Teatro Bradesco, em São Paulo; antes disso eles es disso eles passam pelo Estado, onde conversarão sobre o novo álbum, As Voltas que o Mundo Dá.

ESTADÃO NOTÍCIAS

As principais análises sobre os temas do dia

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL DO ESTADÃO

Em áudio, o editorial de abertura do Estado

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki apresentam o programa.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

O Som a Pino, com Roberta Martinelli, apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

BIQUINI CAVADÃO

Antes de apresentar a turnê As Voltas que o Mundo Dá nessa noite em São Paulo, a banda Biquini Cavadão estará no Estado para falar sobre o novo álbum, homônimo da turnê, que tem 12 composições inéditas. São esperados Bruno Gouveia (vocal), Carlos Coelho (guitarra), Miguel Flores da Cunha (tecado) e Álvaro Birita (bateria).

Horário: 15h

Onde: página da Cultura Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube