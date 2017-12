Mundo Estadão: veja a programação desta terça-feira

Nesta terça-feira, 4 de julho, acompanhe no Estado os comentários dos principais times paulistas. O que muda com a demissão de Rogério Ceni, do São Paulo? Hoje tem a estreia do Estadão + Literatura, novo programa semanal do Caderno 2. Ignácio Loyola, colunista do Estado, é o convidado desta primeira edição. Em E+, a repórter Anita Efraim, entrevista Fernanda Gentil, apresentadora cada vez mais envolvida em novos projetos na televisão. A conversa começa às 15h, confira. Tem filhos, sobrinhos e netos de férias e ainda não sabe o que fazer com eles e para eles? Veja as dicas de Roberta e Taís Bento, autoras do blog Socorro, meu filho não estuda.

ESTADÃO NOTÍCIAS

As principais análises sobre os temas do dia

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL DO ESTADÃO

Em áudio, o editorial de abertura do Estado

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki apresentam o programa.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

MENTALISTAS

Na edição dessa semana, um programa sobre os riscos da adolescência. Glaucia Leal, editora da Revista Mente e Cérebro, é psicóloga e psicinalista e hoje conversará com duas adolescentes, Luiza e Julia.

Horário: 10h

Onde: Facebook da Rádio Eldorado, Twitter e canal do Estadão no Youtube

SOM A PINO

O Som a Pino, com Roberta Martinelli, apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

DE VOLTA PARA BRASÍLIA

O senador Aécio Neves (PSDB) deve reassumir sua cadeira no Senado nesta terça-feira, 4. Espera-se um pronunciamento do político, e a editoria de política transmitirá o vídeo em tempo real. Confira.

Onde: Política, no Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

FÉRIAS - O QUE FAZER COM A CRIANÇADA?

Na temporada de férias, as pedagoas Roberta Bento e Taís Bento, autoras e parceiras do Estado com o blog 'Socorro, meu filho não estuda', falam sobre as dificuldades que os pais enfrentam nesse mês de férias, com dúvidas sobre o que fazer com as crianças, por enquanto em casa. Deve-se planejar atividades? Deixar que brinquem livremente? Reservar tempo para estudo? Limitar tempo na TV e computador? Isabela Palhares conduz a entrevista.

Horário: 14h

Onde: Estadão.Edu, no Facebook

A DUBLAGEM DE FERNANDA GENTIL

O E+ estará com Fernanda Gentil para conversar sobre seu novo trabalho, a dublagem de Carros 3, em parceria com Giovanna Ewbank e Rubinho Barriquelo. A repórter Anita Efraim também abordará os novos projetos de Fernanda na TV e sua vida pessoal.

Horário: 15h

Onde: E+, Estadão

ESTADÃO + LITERATURA

Para estreiar o novo programa semanal do Caderno 2, os jornalistas Ubiratan Brasil e Maria Fernanda Rodrigues conversam com Ignácio Loyola Brandão, escritor e colunista do Estado.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

FINANÇAS PESSOAIS

CEO da corretora Órama e especialista em investimento, Habib Nascif fala hoje sobre finanças pessoais.

Horário: 15h

Onde: Economia Estadão, no Facebook e no Twitter

FUTEBOL PAULISTA

Um dia após a demissão de Rogério Ceni do São Paulo, os repórteres do Estado e setoristas dos principais times do futebol paulista falam sobre o momento dos quatro grandes clubes do Estado: São Paulo, Corintinhans, Santos e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

UFC - NOS COMENTÁRIOS

Cláudia Gadelha, lutadora brasileira sensação do UFC, é entrevistada por Andressa Galdeano.

Horário: 13h

Onde: Estadão Esportes, Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Um resumo das principais notícias do dia analisadas pelos jornalistas do Estadão, com a apresentação de Emanuel Bomfim.

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube