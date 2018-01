Mundo Estadão: veja o que acontece nesta quarta-feira

É quarta-feira, véspera de feriado. Eliane Cantanhede analisa o cenário político após pelo menos três decisões importantes no Supremo Tribunal Federal. Na pauta também está a rejeição da 2ª denúncia contra o presidente Michel Temer por parte do relator, o deputado tucano Bonifácio de Andrada. Durante a tarde, repórteres do Jornal do Carro falam sobre os melhores e os piores veículos, com base em suas considerações. No Estadão + Música, Pato Fu apresenta seu novo álbum. Confira.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast com os principais temas da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os editoriais do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias da política, do esporte e da ecnomia sob a análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

Em pauta, a Reforma Política, em especial a questão que envolve o fundo público partidário e quem será responsável por administrar essa verba nos partidos. Os convidados são Savio Chalita, especialista em Direito Eleitoral e professor do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), e Samuel Sabino, professor de Ética e Filosofia do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estado

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As principais notícias e comentários sobre o futebol e outros esportes. Acompanhe a programação recheada com informações sobre as eliminatórias para a Copa 2018.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO + MÚSICA

A banda Pato Fu lança novo álbum, Música de Brinquedo Volume 2.A apresentação de hoje é de Rita Lisauskas

Horário: 15 horas

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADAO

Jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

JOGOS DE QUARTA

19h30 - Atlético-PR x Atlético-GO

19h30 - Botafogo x Chapecoense

21h - Corinthians x Coritiba

21h45 - Atlético-MG x São Paulo

21h45 - Grêmio x Cruzeiro

21h45 - Avaí x Vasco