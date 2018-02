Mundo Estadão: veja o que acontece nesta quinta-feira

Enquanto o TSE segue a decisão sobre se caça ou não a chapa Dilma-Temer, a correspondente nos EUA, Cláudia Trevisan, explica as expectativas em torno do depoimento de James Comey, ex-diretor do FBI demitido por Trump. Em Cultura, as mudanças na música sertaneja são o tema da apresentação do repórter Matheus Mans.

RÁDIO ELDORADO

O podcast Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais importantes do dia e da semana.

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

CICLOATIVISMO

O cicloativista Alex Gomes é o convidado para a conversa com o repórter Edison Veiga. Autor do blog no Estado, São Paulo no bike, Gomes falará sobre seu novo livro, O Guia do Ciclista Urbano, que será lançado no próximo domingo, 18, em São Paulo.

Horário: 14h

Onde: Metrópole Estadão, no Facebook

POLÍTICA

Acompanhe ao vivo o julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE. Os votos devem começar hoje.

Horário: 8h30

Onde: Política.Estadão

TRUMP E O FBI

A correspondente do Estado em Washington, Cláudia Trevisan, explica nesta quinta-feria as expectativas dos americanos para o depoimento do ex-diretor do FBI James Comey ao Congresso. Comey disse ontem que Trump pediu que ele se afastasse da investigação sobre o envolvimento do ex-assessor de Segurança Nacional, Michael Flynn, com a Rússia.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Internacional no Facebook

OS 70 ANOS d'As GALVÃO

As irmãs e cantoras Galvão completam 70 anos de carreira. Em uma conversa com o repórter Matheus Mans, as irmãs falarão sobre o início da carreira, como elas veem as mudanças na música e os novos rumos do sertanejo. Como elas estão se inserindo neste novo e diferente mercado?

Horário: 15h

Onde: página da Cultura Estadão

ESTADÃO ÀS 5H

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

BATE PAPO ESPORTIVO

Análise da rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro

Horário: 10h30

Onde: Esporte Estadão no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube