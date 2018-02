Mundo Estadão: veja o que acontece nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 26, acompanhe as análises dos assuntos mais importantes do dia no Estadão Notícias às 6h da manhã. Ao meio dia, ouça a seleção do Som a Pino ou acompanhe o Estão Esporte Clube para ouvir comentários sobre a definição dos semifinalistas da Copa das Confederações e o Grande Prêmio de F1 do Azerbaijão. Também teremos análise da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Ainda no Esporte, acompanhe a partida entre Botafogo e Avaí, às 20h, pela 9ª rodada do Brasileirão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Análises sobre os temas mais importantes do dia.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki apresentam o programa.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre o esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Clássicos da música brasileira e uma seleção de novidades feitas por Roberta Martinelli

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

CAMPEONATO BRASILEIRO EM TEMPO REAL

20h - Botafogo x Avaí

Onde: Estadão Esportes