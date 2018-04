Mundo Estadão: veja os destaques desta quarta-feira

Ao longo do dia, a equipe do Estado cobre in loco a votação da admissibilidade da denúncia por corrupção passiva que pode afastar o presidente Michel Temer do cargo. Repórteres em Brasília farão entradas ao vivo no Facebook para apresentar os acontecimentos mais importantes sobre a votação.

Entre 6h e 9h, acompanhe no Jornal Eldorado as principais novidades sobre esse e outros assuntos. Às 9h, o Estado inicia um acompanhamento minuto a minuto sobre a decisão no portal. Às 11h, a TV Estadão traz informações sobre a votação com dois entrevistados no estúdio. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino.

De tarde, o repórter de política Gilberto Amêndola traz a repercussão da votação e suas possíveis consequências. Ele vai ao Mackenzie, às 14h, e à Fundação Getúlio Vargas, às 15h30, ouvir professores e alunos sobre o assunto. Além disso, a TV Estadão vai receber um economista para conversar com os repórteres sobre como a votação na Câmara afeta o mercado. A partir das 19h30, a equipe do Estadão Esportes cobre em tempo real as partidas do Campeonato Brasileiro.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

MINUTO A MINUTO NO PORTAL

A partir das 9h da manhã, o portal do Estadão traz um acompanhamento minuto a minuto sobre a votação na Câmara dos Deputados. Na véspera da decisão, 213 deputados ainda não declararam seu voto. Confira o placar elaborado pelo Estadão.

Horário: 9h

Onde: Portal Estadão

ESTADÃO DISCUTE

O programa trata, nesta quarta, da denúncia que pode afastar o presidente Michel Temer de seu cargo. São necessários 342 votos para que isso aconteça. O Estadão Discute recebe o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano, e o especialista em direito penal e professor do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), Leonardo Pantaleão.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

POLÍTICA NAS UNIVERSIDADES

O repórter Gilberto Amêndola vai mostrar como a votação repercute no ambiente universitário. Às 14h, ele vai à faculdade Mackenzie conversar com o cientista político e professor Rogério Baptistini e alguns alunos da instituição. Depois, visita a Fundação Gétulio Vargas (FGV) para entrevistar a professora doutora Eloísa Machado de Almeida e seus alunos.

Horário: 14h e 15h30

Onde: Estadão Política, no Facebook

VOTAÇÃO CONTRA MICHEL TEMER

A denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva continua sendo a pauta do dia. Por isso, a TV Estadão exibe uma conversa entre o economista-chefe da corretora Modalmais, Álvaro Bandeira, e os repórteres Roberto Godoy e Jéssica Alves, do Estadão. O objetivo é entender como a votação impacta o mercado.

Horário: 15h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

SUICÍDIO EM PAUTA

A psiquiatra Alexandrina Meleiro, doutora pela Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da Comissão de Estudos e Prevenção de Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, conversa com a equipe do Emais sobre prevenção ao suicídio. Saiba como identificar que algo não vai bem e ajudar quem está próximo a você.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

19h30 – Chapecoense x Bahia

19h30 - Sport x Fluminense

21h – Vitória x Ponte Preta

21h – Atlético-MG x Corinthians

21h45 – Santos x Flamengo

21h45 – Atlético-GO x Grêmio

21h45 – Botafogo x Palmeiras