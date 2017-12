Mundo faz menos de 1/3 do necessário para reduzir pobreza O mundo está fazendo menos do que 1/3 dos esforços necessários para alcançar os objetivos a que se propôs durante a Cúpula do Milênio das Nações Unidas, denuncia um relatório do World Economic Forum (WEF), que está sendo divulgado hoje (quinta-feira) em Genebra. "As tentativas de cumprimento dos principais objetivos que foram estabelecidos pela comunidade internacional para melhorar as condições do mundo mostram um quadro decepcionante", diz o relatório anual da Iniciativa de Governança Global (GGI, sigla em inglês) do WEF. De acordo com o resumo do relatório distribuído pelo WEF, uma equipe de mais de 40 especialistas de todo o mundo, supervisionados por um amplo comitê, concluiu que os governos, organizações internacionais, empresas e a sociedade civil estão realizando somente 1/3 dos esforços e parcerias necessárias para alcançar os objetivos da Declaração do Milênio, compromisso assumido em setembro de 2000 durante a Cúpula do Milênio das Nações Unidas. Na época, líderes de 189 países, entre eles o Brasil, endossaram um conjunto de objetivos nas áreas de paz e segurança, pobreza, fome, educação, saúde, meio ambiente e direitos humanos, com prazos específicos que vão até 2015. O GGI constatou que, durante 2003, a comunidade internacional não obteve em nenhum segmento pontuação maior do que 4, em uma escala de 0 a 10. A escala mede o nível de esforços e cooperação necessários para alcançar os objetivos da reunião de 2000 (veja logo abaixo as pontuações alcançadas em cada um desses temas). O relatório do GGI dedica um capítulo para cada um dos temas, destacando problemas notáveis, bem como sucessos conseguidos no ano passado. De acordo com Mark Moody-Stuart, um dos membros do comitê de direção que comandou a pesquisa, e presidente do Conselho da Anglo American Plc, todos os elementos da sociedade precisam trabalhar de forma mais eficaz se quiserem mesmo cumprir com os objetivos até 2015. "Nenhum grupo sozinho poderá alcançar essas metas", diz Moody-Stuart. A diretora executiva da Ethical Globalization Initiative e ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, afirma que, para oferecer dignidade humana para todos, é importante considerar objetivos por meio de estratégias coordenadas que identifiquem as diferentes responsabilidades de todos os protagonistas. Consultado pelo WEF, Moises Naim, editor da revista Foreign Policy, diz que o relatório é uma abordagem rigorosa e incisiva para avaliar quanto progresso o mundo está fazendo para enfrentar o que todos concordaram ser prioridades urgentes. Por isso, diz o WEF, o relatório é uma ferramenta confiável para classificar o progresso que está sendo feito. "Se esta iniciativa não existisse, ela teria de ser inventada rapidamente." John Ruggie, conselheiro especial do secretário geral das Nações Unidas, afirma que não há dúvidas de que o relatório gerará controvérsias. "Mas isso, por si só, pode ter um papel saudável e construtivo na melhoria da performance em geral", acrescenta. Al Sommer, diretor da Johns Hopkins School of Public Health, diz que não é nenhuma surpresa que as conquistas, até o momento, não tenham alcançado as necessidades e objetivos propostos. Áreas Notas (de 0 a 10) Paz e Segurança 3 Pobreza 4 Fome 3 Educação 3 Saúde 4 Meio Ambiente 3 Direitos Humanos 3