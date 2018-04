Mundo parece ter ´descolado´ nos EUA O mundo parece ter "descolado" dos Estados Unidos e não deve ser contaminado pela desaceleração da economia americana - desde que a crise imobiliária dos EUA não seja mais ampla do que se espera. Se a bolha das hipotecas de alto risco sair do controle, o PIB de vários países será afetado, em especial Brasil e México. Essa previsão é do Fundo Monetário Internacional (FMI), que divulgou hoje três capítulos de seu relatório Perspectivas Econômicas Mundiais. "A maioria dos países vai conseguir descolar da economia americana e manter um crescimento robusto, se a desaceleração dos EUA se mantiver moderada como esperado; embora alguns países com fortes laços comerciais com os EUA possam ter algum efeito em sua atividade", consta do relatório. "Mas se a economia americana tiver uma desaceleração mais acentuada, por causa de aprofundamento da crise imobiliária, a contaminação de outros países será mais ampla e o descolamento, mais difícil." Até agora, os EUA espirraram, mas o resto do mundo não pegou um resfriado. Isso porque a queda do crescimento do PIB americano está ligada a questões muito específicas - correções nos setores imobiliário e industrial americanos. Normalmente, a contaminação é maior quando a queda do PIB se deve a fatores mais abrangentes, como alta dos preços do petróleo, políticas de juros altos ou colapso de mercado acionário. Além disso, muitos países estão menos dependentes de seu comércio com os EUA. E, por fim, as economias do Japão e da União Européia estão mais fortalecidas. Riscos Mas ainda há risco, alerta o Fundo. Se a correção do mercado imobiliário for maior do que se espera, afetar a confiança do consumidor e provocar uma grande desaceleração no crescimento dos EUA, isso teria grande contaminação em outros países. O FMI também aponta para a disseminação de vários instrumentos financeiros, como hedge funds e derivativos, que pode amplificar a contaminação. Os países com maiores laços com os EUA, como aqueles da América Latina, seriam os mais afetados por uma queda no PIB americano. Em uma análise no final do capítulo "Descolando? Contaminação e ciclos na economia global", economistas do Fundo estimam os efeitos em outros países de uma queda de 1 ponto porcentual no crescimento dos EUA. "A contaminação parece especialmente grande no Brasil e no México", diz o relatório, enfatizando que os efeitos são maiores um trimestre após a queda. No caso do Brasil, uma redução de 1 ponto porcentual no crescimento americano pode resultar em 0,75 a 1 ponto de queda no PIB brasileiro. No caso do México, o número é de cerca de 0,75 ponto porcentual. Na Argentina, quase não há efeito.