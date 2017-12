Mundo perde US$ 1 trilhão por ano em subornos Dados de estudo em andamento, divulgados pelo Banco Mundial (Bird) nesta quinta-feira, indicam que mais de US$ 1 trilhão são pagos em atos de suborno todos os anos. A cifra foi calculada pelo órgão com base em dados econômicos de 2001/2002 e inclui informações tanto dos países ricos como das nações em desenvolvimento. Segundo Daniel Kaufmann, diretor de governança do Instituto de pesquisas do Banco Mundial, ?é importante enfatizar que este não é simplesmente um problema dos países em desenvolvimento. Combater a corrupção é um desafio global?. Os dados não incluem as perdas que os países têm com o enriquecimento ilícito de autoridades que se apropriam de verbas ou bens do governo. Corruptos - Uma nota divulgada pelo órgão diz que é muito difícil fazer uma estimativa de quanto se perde no mundo com o desvio de verbas públicas. No entanto, estimativas da ONG Transparência Internacional indicam que apenas um político, o ex-líder indonésio Suharto, desviou entre US$ 15 bilhões e US$ 35 bilhões. No estudo sobre subornos, os dados dos diferentes países foram comparados com a estimativa de que a economia mundial movimentava cerca de US$ 30 trilhões no período analisado. De acordo com o Instituto do Banco Mundial, países que combatem a corrupção e zelam pela manutenção do Estado de direito podem ter um aumento de até quatro vezes na renda nacional no longo prazo. A nota também diz que experiências bem sucedidas em países como Chile, Costa Rica e Eslovênia desafiam a idéia de que uma nação tem que ser rica para combater a corrupção.