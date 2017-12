Mundo tem 185,9 milhões de desempregados, aponta a OIT O total de desempregados no mundo atingiu 185,9 milhões de pessoas em 2003, o maior número absoluto já registrado na história pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em um relatório publicado ontem na Suíça, a entidade aponta que o aumento ocorreu mesmo diante do crescimento da economia mundial de 3,2% no ano passado e atingiu em especial a população jovem. Na América Latina, porém, o cenário de 2003 foi de recuperação tímida e o número de desempregados foi reduzido em 1,6% em relação a 2002. Mesmo assim, a agência da ONU estima que as economias latino-americanas terão de crescer em média 7% ao ano até 2015 para reduzir pela metade o número de seus desempregados, que deverá chegar a 18 milhões de pessoas em 2004. A taxa de crescimento apontada como necessária é bem maior que a média dos últimos dez anos, que foi de 2,5%. Em termos percentuais, a OIT aponta que o desemprego mundial atingiu 6,2% da população economicamente ativa no ano passado. Em 2002, essa taxa era de 6,3% da população, mas o número absoluto era inferior em 500 mil. Nos últimos dez anos, 45 milhões de novos desempregados foram somados às estatísticas, isso sem contar com as mais de 550 milhões de pessoas empregadas, mas que recebem menos de US$ 1,00 por dia. Segundo a OIT, os mais afetados são os jovens entre 15 e 24 anos, que somam 88,2 milhões dos desempregados do mundo. Já entre as mulheres, a OIT observou uma leve redução do número total de desempregadas, passando de 77,9 milhões, em 2002, para 77,8 milhões no ano passado. No geral, o aumento do número absoluto de desempregados ocorreu diante do fraco crescimento dos países ricos no primeiro semestre do ano passado. A guerra no Iraque e a pneumonia atípica que atingiu a Ásia também contribuíram para a crise, em especial no setor de turismo. Na América latina, a OIT aponta que a região começa uma lenta recuperação em termos de criação de postos de trabalho. A entidade explica que a crise de 2001 gerou um aumento do desemprego, que apenas em 2003 deu indicações de que seria revertido. Parte do aumento dos empregos na América Latina ocorreu por causa da recuperação econômica na Argentina, fato que deve se repetir neste ano. Entre os países da região, apenas a Venezuela apresentou dados seguidos de aumento de desemprego desde 2001. Apesar da melhora registrada na região, o desemprego na América Latina nos últimos dez anos sofreu um crescimento de 2,1%, atingindo um pico em 2002 quando 9% da população estava sem trabalho. Em 2003, a taxa caiu para 8%. A OIT ainda lembra que uma a cada sete pessoas ganham menos de US$ 1,00 por dia em seus empregos na região. Outra característica da região é o fato de que o desemprego entre as mulheres ainda ser bem maior que o dos homens e atingir 10% desse grupo da população. Entre as jovens, a estimativa é de que 20% delas não tenham trabalho. No total, 9,5 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos na América Latina estão desempregados, taxa que supera a média mundial. Perspectivas Para 2004, a recuperação da economia dá esperanças à OIT de que o aumento do número de desempregados possa ser freado no mundo. Na América Latina, por exemplo, a possibilidade de crescimento de 4% das economias pode estimular a criação de postos de trabalho. Juan Somavia, diretor da entidade, ressalta que sem criação de empregos, a redução de pobreza ficará comprometida. Somavia ainda defende que a geração de postos de trabalho esteja no centro de políticas sociais e macroeconômicas.