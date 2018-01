Municípios de SP protestam contra queda em repasses A diretoria da Associação Paulista de Municípios (APM) está reunida em São Paulo para acertar os detalhes finais do protesto que pretende fazer, amanhã, em todos os municípios do Estado em razão da queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Além da decretação do ponto facultativo, a associação prevê um ato público, a partir das 15 horas, na Assembléia Legislativa de São Paulo, denominado SOS Municípios. O presidente da entidade e prefeito de Osasco, Celso Giglio (PSDB), acredita que a mobilização é fundamental para mostrar ao País as dificuldades que os municípios estão enfrentando. Em relação à decretação do ponto facultativo, medida criticada por várias autoridades, inclusive pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), Giglio informa que a medida é apenas uma recomendação da associação, porém, cada município deverá tomar sua própria decisão em relação ao assunto.