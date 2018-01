Murdoch quer manter império na família

Dono de um dos maiores grupos de mídia do mundo, Rupert Murdoch, de 84 anos, está preparando sua sucessão. O plano do magnata, segundo a imprensa americana, é sair aos poucos, mantendo tudo em família. São os filhos de Murdoch que devem assumir o comando da 21st Century Fox.

James, de 42 anos, será o próximo presidente e vai trabalhar ao lado do irmão mais velho, Lachlan, que deve ocupar o cargo de copresidente do conselho de administração do grupo. Embora deixe a presidência executiva, Rupert deve se manter no comando do conselho, portanto, dando a palavra final sobre as principais decisões estratégicas da companhia, informou The Wall Street Journal.

A notícia sobre a sucessão foi revelada ontem pela CNBC. Não está claro, no entanto, se a mudança ocorrerá ainda neste ano ou se ficará para o começo de 2016. A 21st Century Fox não se manifestou sobre o assunto, mas a Fox, que pertence ao grupo, enviou uma nota à imprensa dizendo que a sucessão será tema da próxima reunião do conselho, sem dar mais detalhes.

Processo. A preparação para a mudança de comando começou em março do ano passado, quando Rupert promoveu os dois filhos a cargos de liderança dentro da companhia. Lachlan, que tinha se afastado dos negócios da família em 2005 para fundar sua própria empresa de investimentos, voltou ao grupo e foi nomeado copresidente não executivo. James passou a trabalhar ao lado do diretor de operações Chase Carey, queridinho dos investidores. Sua possível saída do grupo, como parte do processo de sucessão, tem sido um dos temores do mercado. "O mais importante é que ele não saia", disse à Reuters, Laura Martin, analista da Needham & Company. "Wall Street gosta de ter Chase Carey no comando do negócio. Se a sucessão de Murdoch levar à saída de Chase nos próximos tempos, é compreensível que isso tenha um impacto negativo no preço das ações."

Investidores ouvidos pelas agências de notícias internacionais, no entanto, reconhecem que James tem capacidade para liderar a empresa. Ele é descrito como um "homem curioso" e "sem receio de correr riscos", como o pai. Ao mesmo tempo é conhecido por ser menos sentimental do Rupert em relação a certos ativos e mais entusiasmado em cortejar acionistas. Em uma entrevista recente, o príncipe Alwaleed bin Talal da Arábia Saudita, aliado da família Murdoch e um dos maiores acionistas da Fox, com 6,6%, disse que "James é um gigante".

Império. Ao longo de quase 50 anos, Rupert Murdoch construiu um colosso global que compreende estúdios de cinema, canais de televisão e jornais. O império de comunicação foi costurado por uma série de aquisições. Os jornais britânicos foram centrais para a construção da fortuna de Murdoch nos anos após a expansão de seus investimentos em mídia para além de seu país natal, a Austrália, e antes de ele expandir seu império com empreendimentos muito mais rentáveis nos Estados Unidos.

A trajetória do conglomerado começou em território australiano, com a aquisição de um jornal. Em 1969, Rupert comprou o News of de World, em Londres, e mais tarde converteu o The Sun em um dos tabloides mais populares do mundo.

Hoje, o grupo 21st Century Fox é dono dos estúdios cinematográficos 20th Century Fox e de canais de televisão, como Fox e Fox News. As divisões de audiovisual e editorial foram separadas em empresas independentes. A empresa é dona de jornais como o The New York Post e do serviço e do serviço de notícias em tempo real Dow Jones.

No primeiro trimestre do ano, a 21st Century Fox faturou US$ 6,8 bilhões. Depois de os planos de Rupert Murdoch virem à tona, as ações da companhia caíram 0,91% na Nasdaq, acumulando perdas de 15% no ano.

Os papéis da News Corp perderam 0,14% ontem e acumulam desvalorização de 6,7% ao longo de 2015. / Agências internacionais