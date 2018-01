Muri instala primeira linha de montagem nos EUA A cidade de Orangeburg na Carolina do Sul (Estados Unidos), vai receber no mês que vem uma verdadeira expedição brasileira. Munidos de 20 malas iguais contendo jalecos, botinas, óculos de segurança, protetores auriculares e até creme hidratante para evitar o ressecamento causado pelo frio, 20 jovens engenheiros e técnicos da Muri Linhas de Montagem desembarcam em solo norte-americano com uma missão: instalar no exterior a primeira linha de montagem desenvolvida por uma empresa 100% nacional. O projeto "made in Brazil", concebido e criado na sede da Muri em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi encomendado pela Dana Corporation, que utilizará a linha para a montagem de sua nova família de eixos automotivos. Além de instalar os equipamentos e máquinas da linha, a equipe brasileira ficará nos Estados Unidos por 70 dias para dar suporte ao projeto, apelidado no Brasil de "Laranja Azul". O laranja vem do nome da cidade: Orangeburg. O azul é uma alusão à cor do planeta - a Muri quer ser uma empresa global. Um jantar com parentes, namoradas e amigos no fim de novembro no Hotel Milão, em Porto Alegre, marcou a despedida dos funcionários da Muri, que ficarão hospedados em um mesmo hotel em Orangeburg. Como muitos deles são marinheiros de primeira viagem, apesar de falarem inglês, receberam, durante uma bateria de sete palestras, dicas de "sobrevivência" sobre como pedir informações ou comprar comida em território estrangeiro. Para tranqüilizar os parentes dos integrantes do projeto, os diretores da Muri fizeram questão de cuidar pessoalmente de todos os detalhes, como assistência médica e hospedagem. Atalho para o mundo O contrato com a Dana, uma das maiores fabricantes de sistemas do mundo, é o primeiro da Muri no mercado externo. Outras duas linhas de montagem, também desenvolvidas para a sistemista, têm embarques previstos para 2003: uma para a Carolina do Sul e outra para uma fábrica da sistemista na Europa. As três linhas vão abrigar a montagem da nova família de eixos da Dana, a série Advantek. Além da finalização do contrato externo, eles têm outros motivos para celebrar. Única indústria brasileira a desenvolver exclusivamente linhas de montagem, a Muri dobrou de tamanho este ano. O faturamento cresceu 832% em relação a 2001 e deve totalizar R$ 24 milhões este ano, antecipando a meta prevista para 2003. Com investimentos de aproximadamente R$ 1,3 milhão em 2002, a empresa aumentou em 100% sua capacidade produtiva, área física e corpo funcional. Foram criados cerca de 80 novos empregos, elevando o número de trabalhadores para 134 pessoas. A área física, que era de 2,5 mil metros quadrados, foi ampliada para 4 mil metros quadrados. Segunda etapa Diante de toda essa expansão e na busca por ampliar as fronteiras - 60% da receita da Muri deve ser proveniente de operações externas em 2003 -, a empresa decidiu fincar sua bandeira na terra das grandes corporações automotivas. Em janeiro, a companhia inaugura em Novi, nas proximidades de Detroit, nos EUA, a Muri Assembly Systems, subsidiária da indústria gaúcha, que atuará como escritório de vendas e assistência técnica para atender às maiores indústrias de autopeças do mundo. A meta é abocanhar uma fatia de um segmento que gasta por ano entre US$ 600 milhões e US$ 900 milhões em linhas de montagem. De acordo com Luiz Henrique De Nardi, diretor comercial da Muri, a instalação nos EUA é parte da segunda fase do plano de expansão da empresa. "O primeiro passo foi exportar a partir do Brasil; o segundo, dar assistência e vender diretamente nos Estados Unidos; e o terceiro, que ainda estamos estudando, é uma possível operação de manufatura nos EUA", afirmou. Para instalar seu centro em Novi, no qual trabalharão dois funcionários, além do próprio De Nardi, a Muri gastou cerca de US$ 200 mil. Na opinião do diretor, a unidade norte-americana deve gerar vendas de, no mínimo, US$ 2 milhões em 2003. Leia mais sobre o setor Automotivo no AE Setorial AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial