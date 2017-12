Murilo Portugal assume Secretaria-Executiva da Fazenda na 2ª O novo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Murilo Portugal, começa a trabalhar segunda-feira sem grande alarde, seguindo o perfil discreto pelo qual é conhecido. Segundo a Assessoria de Imprensa do Ministério, não deverá ocorrer solenidade de transmissão de cargo. O atual titular, Bernard Appy, assumirá a Secretaria de Política Econômica, deixada por Marcos Lisboa na última quinta-feira. Alexandre Tombini também assumirá, no mesmo dia, a Diretoria de Estudos Especiais do Banco Central. Ele trabalhava junto com Portugal no Fundo Monetário Internacional (FMI). A vaga do BC foi deixada por Eduardo Loyo, que assumirá o lugar Portugal no FMI, como representante do Brasil junto ao organismo internacional. Os decretos de nomeação e exoneração, formalizando as trocas, serão publicados no Diário Oficial da União de segunda-feira. Portugal controlou o cofre federal durante boa parte do governo Fernando Henrique Cardoso e ganhou o apelido de "Doutor No", por causa da quantidade de "nãos" que distribuía pela Esplanada. A chegada de Portugal ao Ministério da Fazenda reforça a avaliação de que o governo está preocupado em reduzir a dívida pública, em 2005, para um nível menor que em 2004. Em dezembro passado, a dívida pública atingiu montante equivalente a 51,6% da produção nacional medida pelo Produto Interno Bruto (PIB). A expectativa é que ele formará uma dupla dura na queda com o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, no controle dos gastos. Marcos Lisboa deixou o governo hoje, após divulgar uma nota de quatro páginas rebatendo críticas feitas pelo economista Márcio Pochmann ao documento "Orçamento Social do Governo Federal 2001-2004", último trabalho coordenado por Lisboa e divulgado na semana passada pelo Ministério da Fazenda. Lisboa teve direito a uma festa de despedida na quarta-feira e voltou ao Rio, onde a sua mulher está prestes a dar à luz um filho.