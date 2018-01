Murilo Portugal diz que crescimento deve ser prioridade Ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda e novo vice-diretor gerente do FMI, Murilo Portugal, evitou entrar em polêmica com relação às possibilidades de o Brasil crescer 5% ao ano, meta do governo federal que vem sendo contestada por diversas fontes, mas destacou que aumentar o ritmo de crescimento deve ser a grande prioridade do próximo governo. "Não quero me manifestar sobre números ou metas. O importante é discutir coisas que devem ser feitas para viabilizar um crescimento maior do que o atual", afirmou. Portugal avalia que a taxa dos últimos 5 anos, de 2,8%, está "aquém de nossas necessidades e de nossas potencialidades". Ele frisou, porém, que a estabilidade fiscal não pode ser posta em segundo plano, sob o risco de o crescimento não perdurar por longo prazo. "Debate entre desenvolvimentismo e estabilidade só existe no Brasil. Não há incongruência. A estabilidade é pré-condição para o crescimento", ressaltou. Propostas Portugal defendeu que, para reduzir as despesas públicas e garantir maior recursos para investimentos, o governo deveria focar os gastos nas camadas mais pobres da população. "É sempre difícil controlar despesas em países em desenvolvimento como o Brasil, onde os gastos públicos criam oportunidades para a população. Uma saída, então, é focalizar o gasto nos mais pobres", sugeriu. Ele frisou, porém, que estas eram opiniões pessoais e não ainda como representante do FMI, onde só começa a trabalhar em dezembro. Ele citou como exemplos negativos as universidades federais, que tem a classe média como maior beneficiada, e os salários do funcionalismo público que, "nas camadas mais baixas, são muito maiores do que os pagos pela iniciativa privada". Segundo ele, é preciso ainda um choque de gestão nos serviços públicos, que poderiam garantir atendimento melhor com menos recursos. "Se fôssemos um hotel, nossa tarifa seria de cinco estrelas, mas o serviço, de três estrelas", afirmou, arrancando protestos da platéia, que corrigiu "duas estrelas". "O setor público precisa fazer mais e melhor com menos recursos", afirmou. Portugal também defendeu a redução das despesas públicas, com a determinação de um teto para estes gastos. A medida, segundo ele, garantiria recursos para investimentos nos próximos anos e a redução do peso da carga tributária sobre a sociedade. "Antes do Plano Real, o Brasil financiava suas despesas com inflação. Depois, o financiamento foi feito com a dívida pública, que chegou ao seu limite. Agora, é com a carga tributária, que também está chegando ao limite", avaliou, lembrando que antes da Constituição de 1988, as despesas rondavam os 9,8 do PIB, e este ano, deve chegar a 19% do PIB.