Música e arte para vender seguros

A Youse, plataforma online de venda de seguros do grupo Caixa, chega ao mercado com a proposta de falar com um público jovem e que tem espírito empreendedor.

A estratégia de marketing da Youse, desenvolvida pela agência Ana Couto Branding, foi apresentada ao grande público no intervalo do Fantástico, da TV Globo, na noite de ontem, com um filme que tentou explicar os propósitos da marca.

A campanha foi gravada a partir de uma intervenção realizada em um galpão da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. A ação reuniu três coletivos artísticos – Roupa Livre, Acolab e Coletores – e incluiu também com um pocket show do cantor Curumim (autor e intérprete da música que embala o comercial). Os “extras” do vídeo são os próprios funcionários da Youse, que tem estrutura independente do Grupo Caixa. A produção do filme ficou a cargo da Hungry Man.