Mustang Thunderbirds imita avião a jato

SÃO PAULO - A Ford produziu uma versão especial do Mustang GT 2014. O Thunderbirds, com apenas um exemplar de numeração 0001 no chassi, é destinado a colecionadores e será leiloado.

O carro tem motor 5.0, rodas de 22 polegadas, pintura branca com detalhes em vermelho e azul e modificações na carroceria imitam o estilo de um avião F-16 Falcon.

O interior do carro tem painel e tela de navegação especiais, bancos esportivos Recaro bordados e lâmpadas que projetam a silhueta do avião quando a porta é aberta.

O Mustang U.S. Air Force Thunderbirds Edition 2014 foi produzido em homenagem ao 60º aniversário do famoso esquadrão de demonstração da Força Aérea americana.

O carro doado pela Ford vai a leilão no dia 1º de agosto, durante a AirVenture Oshkosh 2013, eventos aeronáutico promovido pela Associação de Aviação Experimental no aeroporto de Wittman, nos Estados Unidos.

Os fundos serão destinados ao programa Jovens Águias, que já ofereceu voos de iniciação grátis para mais de 1,6 milhão de jovens desde 1992, com o objetivo incentivar novos aviadores.

Os Thunderbirds são o esquadrão de demonstração aérea mais rápido do mundo. Eles voam no F-16 Falcon, conhecido pela pintura brilhante em vermelho, branco e azul.

O Mustang GT Thunderbirds Edition é o quinto Mustang especial criado pela Ford para o leilão da EAA nos últimos anos, que somaram o valor de US$ 1,9 milhão. O Mustang AV8R, inspirado no F-22 Raptor, alcançou o recorde de US$ 500 mil.