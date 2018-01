Mutirão da Força Sindical atende mais de 1,7 mil aposentados O mutirão organizado pelo Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, com o objetivo de atender aposentados que reivindicam revisão de seus benefícios por conta dos planos econômicos implantados pelo governo até 1991 e da implantação da Unidade Real de Valor em 1994, já atendeu mais de 1,7 mil pessoas neste sábado. De acordo com o presidente do sindicato, João Batista Inocentini, foram feitas mais de 360 revisões, que servirão de base para aqueles que desejam entrar na justiça até o próximo dia 20 de novembro. "Como acreditamos que essa revisão vá para o Supremo (Supremo Tribunal Federal), estamos correndo para atender a demanda", disse ele. Segundo o sindicalista, o mutirão continuará na tarde de hoje "enquanto houver procura". Amanhã, a Força reabre o Palácio do Trabalhador, no bairro da Liberdade, para prosseguir no atendimento. "Trabalharemos normalmente no domingo até o meio-dia", explicou ele. Na segunda-feira, o atendimento volta a ser feito em caráter normal, das 7h às 17h. A maioria dos aposentados reivindica revisões em seus benefícios por causa dos planos econômicos implantados no País até 1991. Os que se aposentaram entre 1994 e 1997 querem reajuste de 39,67%, em função de eventuais perdas ocorridas com a implantação da URV.